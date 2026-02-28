Van der Poel reina, Seixas sorprende y el Movistar Team saca las garras

Mathieu Van der Poel gana la Omloop Nieuwsblad, la primera gran clásica de primavera; y Paul Seixas se exhibe en la Faun-Ardèche Classic

Mathieu Van der Poel da primero. El neerlandés Mathieu del Alpecin Premier Tech se ha exhibido en la primera gran clásica de la primavera, la Omloop Nieuwsblad, con un triunfo incontestable en su regreso a la carretera tras dominar este invierno el ciclocross.

Van der Poel llegó en solitario a Ninove tras una larga escapada, en una prueba que partió de Gante con un recorrido de 207.2 km. Es la primera vez que gana esta prueba, que suma a un palmarés de carreras de un día casi inigualable, entre las que se incluyen 3 Tour de Flandes, 3 París-Roubaix, 2 Milán-San Remo, Amstel Gold Race, Strade Bianche...

El ciclista neerlandés hizo este recorrido en 4h.54.56, rompió las hostilidades a 17 de meta y se fue en solitario del sexto de corredores que quedaban en el grupo cabecero. Tras él, a Ninove llegaron, a 22 segundos, su compatriota Van Dijke (Red Bull Bora) y el belga Florian Vermeesch. Es un aviso para Tadej Pogacar, el único que parece poder parar los pies a Van der Poel.

Paul Seixas gana a lo Pogacar la Faun-Ardèche Classic

Aparte de la Omloop Nieuwsblad, el Opening Weekend también se abría con la 26a edición de la Faun-Ardèche Classic, una clásica que sin tener aún la solera de la otra -ni repartir los mismos puntos- ha permitido al joven francés Paul Seixas (Decathlon) demostrar que lo ofrecido en la Vuelta al Algarve no era casualidad.

Como si fuera Pogacar en sus mejores exhibiciones, Seixas atacó a 40 kilómetros de la meta de Guilherand-Granges, subiendo el Muro de Royes (6,8 km al 7,3%), dejando la compañía de los grandes rivales de la clásica, como el estadounidense Matteo Jorgenson (Visma), el suizo Jan Christen (UAE) y el francés Lenny Martínez (Bahrain); y haciendo los últimos kilómetros en solitario tras alcanzar una ventaja de dos minutos que supo administrar en el tramo final.

El Movistar Team da la cara en las clásicas

Aunque está fuera de su terreno y fue en las clásicas de primavera donde empezó la caída del Movistar Team la pasada temporada, el inicio en ésta ya mejora lo que ofreció entonces.

El equipo español, sin especialistas en las carreras de un día, ha logrado meter a dos corredores en el Top-15 de la Faun-Ardèche Classic. El ecuatoriano Jefferson Cepeda acabó octavo en Guilherand-Granges, mientras que el joven colombiano Diego Pescador fue decimocuarto. Eso deja al equipo Movistar como séptimo mejor conjunto de la clásica gala y le permite sumar 70 puntos UCI.

No obtuvo tan buenos resultados el equipo español en la Omloop Nieuwsblad, donde el nivel era superior y en la que su mejor hombre fue Jon Barrenetxea, vigesimoquinto a 1:55 de Van der Poel. Iván García Cortina también entró en los puntos para añadir 20 más a los 70 ganados en la Faun-Ardèche Classic.