El Topuria - Makhachev está ya perfilado, según confirma Arman Tsarukyan

El luchador armenio ya ha hablado con la UFC para pelear en septiembre u octubre por el título del peso Ligero, cinturón que dejaría vacante Ilia Topuria

Ilia Topuria, Charles Oliveira, Ali Abdelaziz... y ahora Arman Tsarukyan. La deseada pelea entre Topuria y el daguestaní Islam Makhachev para este 2026 cobra fuerza y lo que parecía un rumor por el deseo que había de que se celebrase se está convirtiendo en realidad.

Ya son muchos los que están confirmando que esa opción está abierta y las palabras del armenio desvelan los movimientos que se están dando por detrás.

"Quiero acabar el año peleando con Makhachev. El escenario perfecto para mí sería pelear con él en la división de peso wélter porque de esa manera podría recoger mi tercer cinturón", señalaba Ilia Topuria la semana pasada, poco después de que su último rival, Charles Oliveira, indicase lo que le había llegado, que no era otra cosa de que se daría ese duelo antes de que acabase el año. "Creo que para finales de año -Ilia Topuria- peleará contra Makhachev por el título wélter y dejará vacante su cinturón. (...) Es algo que Topuria quiere e Islam también ha estado hablando de ello, así que es una pelea que generará mucho dinero y mucha gente querrá verla", dijo el brasileño.

Las palabras del agente de Makhachev de hace dos días también alimentaron esa opción. Ali Abdelaziz desveló que se está negociando una pelea mucho más importante que la que todos piensan y que Ian Machado Garry no sería el rival. "La UFC trabajando en una gran pelea para Islam Makhachev y el nombre de Ian no está de por medio. Será mucho más grande. Una de las mayores peleas que la UFC puede hacer hoy en día. Estad atentos", indicaba el controvertido agente Ali Abdelaziz.

Topuria dejaría vacante el cinturón si gana a Gaethje

La bomba y casi la confirmación ha llegado con Arman Tsarukyan. El polémico luchador armenio ha desvelado que hay conversaciones para que él pelee por el cinturón del peso Ligero para final de año... sin Topuria. "Ya hablé con Hunter Cambpell hace un par de semanas. Tenemos un par de opciones: pelear por el título de las 155 libras (peso Ligero) en septiembre u octubre, después de la oportunidad para Justin -Gaethje-", señaló en una charla con el conocido periodista canadiense Ariel Helwani.

Eso significaría que si Topuria gana Gaethje en la Casa Blanca o en la International Fight Week de julio, el duelo ante Makhachev sería 'automático' y que, incluso, puede que éste se esperara al español para pelear a final de año. Topuria dejaría el cinturón libre y es donde entraría la pelea de la que Tsarukyan ha hablado con Hunter Campbell, director de negocios de la Ultimate Fighting Championship (UFC).

Esta semana, el máximo exponente de la UFC, Dana White, tiene previsto desvelar cuál será la cartelera del UFC Casa Blanca, que aclarará aún más las otras peleas que se pueden dar en los meses siguientes.