Arman Tsarukyan da la razón a Ilia Topuria y lía una batalla campal tras agredir a un rival

El español señalaba que la UFC no se fiaba del armenio por sus antecedentes y Tsarukyan agrede a un rival después de ganarle en un evento de gramppling

"Tsarukyan es un buen luchador, pero ha tenido sus oportunidades en las que se ha negado a competir por el campeonato del mundo -ante Makhachev- y se ha retirado del combate. Todos los luchadores hemos enfrentado dolores de espalda, de pierna y aun así nos hemos presentado en el combate. Él, por alguna razón, no", señalaba hace dos meses Ilia Topuria en una entrevista en el canal de Youtube 'El Doberdan' en la que justificaba los motivos por los que no peleaba con Arman Tsarukyan y sí con el ganador del Justin Gaethje ante Paddy Pimblett.

Topuria dejó claro que Tsarukyan no era de fiar y que podría fastidiar un buen negocio. "Te hablo como promotor. Darle la oportunidad a una persona que le das una promoción tan grande, que inviertes tanto dinero para promocionarlo de esa forma, ponerlo en una cartelera tan grande... para que te la juegue de esa manera, es muy complicado volver a depositar su confianza. Después ha tenido otro combate estelar en el que le ha metido un cabezazo a su rival en el careo. No demuestra mucha inteligencia, ni responde al cariño que le está dando la UFC en sus promociones. La gente está invirtiendo mucho dinero en sus peleas y él con un cabezazo está poniendo todo en riesgo. El contrincante puede recibir un daño innecesario y el combate puede llegar a caerse. Cuando ves una persona así, ¿tú le seguirías dando cariño? Han visto eso, se han sentado en una mesa y han pensado: 'Que le den por el culo a Arman'", añadió el español.

El luchador armenio ha seguido quejándose a lo largo de estos meses de que los rivales -ahora Gaethje- que van a pelear con Topuria son peores que él. Pero Dana White, cabeza visible de la UFC, le ha dejado claro que antes de volver a ser un contendiente por el campeonato tiene que demostrar otras cosas.

Tsarukyan golpea a George Poullas tras ganarle un combate

El tiempo y las sospechas le dan la razón a Ilia Topuria y a Dana White de que Tsarukyan no es de fiar. El luchador armenio no sólo la lía en las MMA, sino que también lo hace en un evento de grappling de los que suele participar cuando no compite en las artes marciales mixtas.

Y eso que ni siquiera se trataba de eso, sino de una pelea de la RAF con el luchador y creador de contenido estadounidense George Poullas. Tsurakyan ganó y cuando parecía que todo había acabado, se echó encima de él y le pegó un puñetazo y un rodillazo.

Eso creó una batalla campal en la que participaron acompañantes y otros asistentes ante la mirada incrédula, entre otros, de los excampeones de la UFC Sean O'Malley y Merab Dvalishvili.

George Poullas, que acabó en el hospital con un collarín, no dudó en atizar a Arman Tsarukyan al salir del hospital. "Por desgracia, me atacaron... Arman, eres un cabrón. Y, por cierto, soy el único que logró un derribo. Sigo siendo el campeón", escribió el derrotado.