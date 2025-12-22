Arman Tsarukyan responde a Ilia Topuria tras mandarlo éste "a tomar por c..."

Al luchador armenio no le han sentado bien las palabras del español, en las que le calificaba de poco inteligente

Arman Tsarukyan ya tiene asumido que, si quiere pelear por ser algún día campeón de la UFC le tocará esperar. Después de ver cómo le negaban su enfrentamiento con Ilia Topuria y de comprobar que le situaban por delante a Justin Gaethje y Paddy Pimblett, que están por detrás de él en el ránking, estalló y señaló que la UFC lo hacía para promocionar a Pimblett; y que no se creía lo de los problemas personales de Ilia Topuria.

La contestación por parte de la UFC, la dio su propio dirigente, un Dana White que aseguró que no tenía nada en contra de Tsarukyan y que, de hecho, le mantenía con su ránking en la compañía pese a todos los motivos que ha dado para separar sus caminos, pero que tendría que esperar su turno si quería pelear por el cinturón. "No hay mala sangre con Tsarukyan. ¿Sabes lo que no hice? No lo hemos cortado, no nos desagrada. (...) Tuvo su oportunidad. Vosotros ya sabéis qué pasó y, a partir de ahí, se tiene que ganar su oportunidad de vuelta. No me importa una mierda lo que diga su número -uno del ránking del peso Ligero-. Se tiene que ganar la opción de nuevo", afirmó Dana White.

Más tranquilo, también se ha encontrado con la respuesta de Ilia Topuria a sus dudas y, en una entrevista con el canal de YouTube de 'El Doberdan', el hispano-georgiano no dudaba en cargar contra un luchador al que considera "poco inteligente". "Arman es un buen luchador, pero ha tenido sus oportunidades en las que se ha negado a competir por el campeonato del mundo y se ha retirado del combate. Todos los luchadores hemos enfrentado dolores de espalda, de pierna y aun así nos hemos presentado en el combate. Él, por alguna razón, no", avanzaba antes de seguir.

Topuria ve en Tsarukyan un problema

"Te hablo como promotor. Darle la oportunidad a una persona que le das una promoción tan grande, que inviertes tanto dinero para promocionarlo de esa forma, ponerlo en una cartelera tan grande... para que te la juegue de esa manera, es muy complicado volver a depositar su confianza. Después ha tenido otro combate estelar en el que le ha metido un cabezazo a su rival en el careo. No demuestra mucha inteligencia, ni responde al cariño que le está dando la UFC en sus promociones. La gente está invirtiendo mucho dinero en sus peleas y él con un cabezazo está poniendo todo en riesgo. El contrincante puede recibir un daño innecesario y el combate puede llegar a caerse. Cuando ves una persona así, ¿tú le seguirías dando cariño? En la UFC han visto eso, se han sentado en una mesa y han pensado: 'Que le den por el culo a Arman'. Así que, desde aquí: que te den por el culo, Arman", indicaba Topuria, que tampoco se ve enfrentándose al armenio a corto plazo.

Estas palabras han llegado a Arman Tsarukyan, que no se las ha tomado nada bien y ha vuelto a sugerir que Ilia Topuria no tiene tantos problemas personales como hace ver. "Hablas de tomarte un tiempo libre de las peleas para solucionar tus problemas familiares, pero parece que tienes mucho tiempo libre para todas estas entrevistas. Eres un chiste El Panocha", publica el armenio en su cuenta de X.

Su cruce de declaraciones no llega a la que mantuvo con Pimblett, pero parece claro que Arman Tsarukyan no es de los mejores 'amigos' de Topuria entre los luchadores de su división.