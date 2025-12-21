Ilia Topuria rompe su silencio, confirma ante quién quiere pelear y carga contra todos y, en especial, contra Makhachev: "Son tan chulos y arrogantes..."

El luchador hispano-georgiano confirma que no retrasará su pelea y que se enfrentará ante el ganador del Pimblett-Gaethje, antes de arremeter contra Makhachev o Tsarukyan: "Desde aquí, que te den por el culo, Arman"

Ilia Topuria ha tenido que aguantar muchos ataques, tanto personales como profesionales, desde que anunciara que no pelearía en los tres primeros meses de 2026 y la UFC diera a conocer que su primera defensa del peso Ligero sería contra el ganador del encuentro entre Paddy Pimblett y Justin Gaethje, que llegaría como campeón interino de esta división.

Tras esto, ha habido quien ha señalado que si su pelea se retrasa más de un año con respecto a la anterior, deberían desposeer a Topuria del cinturón; y quien ha ido más allá y ha pedido que se lo quiten ya, pues su baja no es por lesión, sino por su problema personal. Aparte están los que, como Pimblett, Tsarukyan o Makhachev, le han seguido tirando dardos...

Topuria, más allá de alguna aparición en las redes sociales, callaba. Hasta ahora. El Matador ha roto su silencio en una entrevista en el canal de Youtube 'El Doberdan' grabada durante el evento WOW de la pasada semana.

Ahí, el menor de los hermanos Topuria deja claro que está deseando volver a luchar y que le da igual contra cuál de los dos, entre Pimblett y Gaethje, sea. "Tengo muchísimas ganas de volver al Octógono. Llevo muchos meses fuera de él y espero que se anuncie pronto mi vuelta, aunque es muy difícil predecir cuándo o con quién volver. Lo que me motiva es pelear contra los mejores. El que mejor se prepare y el que mejor actuación tenga; el que gane ese combate interino, me gustaría pelear contra él. Me gusta pelear contra los ganadores, contra personas que realmente generan esas expectativas. Cualquiera que gane para mí será bueno", afirmaba el hispano-georgiano.

Islam Makhachev, un rival de Topuria marcado en rojo

Si logra cerrar esa defensa con éxito, volverá a estar sobre la mesa la pelea anhelada por la UFC, que le enfrentaría a Islam Makhachev, algo que se barajó para el evento de junio en la Casa Blanca hasta que Topuria dejó claro que iba a retrasar su regreso por problemas personales. A partir de ahí, El Matador no duda en que ésa es una pelea que él también desea. "Cuando defienda mi título en 155 libras, veremos a ver", avisaba, prudente, el español.

"No quiero seguir haciendo predicciones acerca de nadie. Con el teclado todo el mundo tiene mucha valentía, mucho coraje, pero cuando llega la hora de la verdad no es así. El combate entre Makhachev y yo es una pelea que quiere ver todo el mundo y él hasta ahora no quiere aceptarlo", indicaba un Topuria, que esta vez no tuvo ningún reparo en cargar contra el daguestaní: "Él habla demasiado. Es muy fácil hablar desde miles de kilómetros y juzgarme. Pero cuando entras al octógono, vas viendo que no soy Jack Della Maddalena, ni Dan Hooker, ni todos esos paquetes a los que te has enfrentado anteriormente. Soy algo muy diferente y cuando te ponga mi mano derecha encima, vas a tener un sueño muy, muy largo", avisa Topuria.

Pero el hispano-georgiano va más allá y señala que le gustaría aún más derrotarle en el suelo, donde Makhachev acaba con sus rivales. "Yo considero que mi punto fuerte es el suelo. En el suelo puedo sacarte una finalización de cualquier posición. Pero sí que es verdad que he aceptado que no es lo que el público quiere ver, pero quizás contra Islam sí que quieran verlo. Dominarlo de pie, darle sus 3-4 manos en el punto que tenga que darle, y después someterlo delante de Khabib, que son tan chulos y arrogantes que me gustaría someterlo delante de él. Y si después quiere pasar Khabib, le piso la cabeza con mucho gusto", expresaba Topuria.

No se quedaban ahí los palos. Y el siguiente destinatario era un Arman Tsarukyan que llegó a dudar hasta de los problemas personales de Topuria y acusó a la UFC de querer relegarlo.

Tsarukyan no es "muy inteligente"

"Tsarukyan es un buen luchador, pero ha tenido sus oportunidades en las que se ha negado a competir por el campeonato del mundo -ante Makhachev- y se ha retirado del combate. Todos los luchadores hemos enfrentado dolores de espalda, de pierna y aun así nos hemos presentado en el combate. Él, por alguna razón, no", analizaba el hispano-georgiano antes de continuar.

"Te hablo como promotor. Darle la oportunidad a una persona que le das una promoción tan grande, que inviertes tanto dinero para promocionarlo de esa forma, ponerlo en una cartelera tan grande... para que te la juegue de esa manera, es muy complicado volver a depositar su confianza. Después ha tenido otro combate estelar en el que le ha metido un cabezazo a su rival en el careo. No demuestra mucha inteligencia, ni responde al cariño que le está dando la UFC en sus promociones. La gente está invirtiendo mucho dinero en sus peleas y él con un cabezazo está poniendo todo en riesgo. El contrincante puede recibir un daño innecesario y el combate puede llegar a caerse. Cuando ves una persona así, ¿tú le seguirías dando cariño? Han visto eso, se han sentado en una mesa y han pensado: 'Que le den por el culo a Arman'. Así que, desde aquí: que te den por el culo, Arman", sentencia Ilia Topuria.