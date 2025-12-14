Ilia Topuria suelta la bomba y deja caer que la UFC tiene un plan si la pelea de enero no sale como quiere

"La UFC tiene planes diferentes para Gaethje de los que no puedo hablar en este momento", afirma Ilia Topuria en una entrevista donde deja clara su situación actual

Cada vez que Ilia Topuria habla no deja indiferente a nadie y crea controversia. El luchador español se ha dejado ver poco en los últimos meses más allá de lo que ha podido ofrecer a través de sus redes sociales.

Los problemas personales que atraviesa, que han evitado que vaya a pelear en el primer trimestre del año, le tienen centrado en eso. Sin embargo, no quita que mire a todo lo que está moviendo la UFC y a un evento, el de la Casa Blanca, en el que previsiblemente regresaría.

Sobre todo ello ha hablado con la voz en español de las MMA en Norteamérica, un Carlos Legaspi que lo ha entrevistado para ESPN y ahí ha hablado de su tiatuación personal, pero también de un asunto que puede traer mucha polémica en los próximos meses y que tiene relación con el desenlace de la pelea entre Justin Gaethje y Paddy Pimblett por el cinturón interino del peso Ligero.

Antes que nada, quiso dejar clara cuál es su prioridad, unos asuntos personales que evitaron su pelea con Paddy Pimblett en enero cuando todo parecía ya arreglado. "Estoy atravesando problemas personales. No tengo una fecha exacta sobre cuándo se va a solucionar todo. En cuanto se solucione yo voy a estar listo para volver al octágono, pero en este momento priorizo el bienestar de mi familia, de mis hijos y el mio propio. En cuanto solucione todo volveré a dar el espectáculo que todo el mundo se merece", indicaba el hispano-georgiano en dicha entrevista, donde desvelaba cómo había sido toda la negociación con la UFC.

"Tuve una conversación con la UFC y supe que eso estaba sucediendo debido a mi situación personal. Sabían que no podría competir en enero", afirma sobre las negociaciones que llevaron a poner en juego el campeonato interino entre Gaethje y Pimblett el 24 de enero de 2026, en el próximo evento que celebre la UFC.

Topuria sugiere que la UFC quiere que luche con Pimblett

Y ahí llega la polémica, ya que Topuria sugiere que si es Gaethje y no Pimblett el que gana ese combate, tal vez no se enfrente a él en junio, como está previsto. "Realmente, si gana Justin Gaethje, la UFC tiene planes diferentes para él de los que no puedo hablar en este momento", afirma Ilia Topuria, quien, no obstante, no lo descarta como rival en la Casa Blanca. "Le deseo toda la suerte, pero no sé si va a tener tanta suerte ganando a Pimblett, porque después se tiene que encerrar en un octógono conmigo y no sé si eso es tener mucha suerte o no", añade El Matador.

Sobre Pimblett, del que se ha burlado recientemente, sorprende con unas palabras de cariño, que tal vez respondan al apoyo que le mandó el británico cuando Topuria desveló sus problemas personales. "Siempre dije que parecía un tipo muy entretenido que hacía un trabajo magnífico. Tuvo sus deslices con un tuit que publicó sobre Georgia. Pero creo que todos aprendemos de nuestros errores. Pero, en el fondo, noto que es una persona que entiende los problemas familiares y los respeta", indica Topuria sobre 'The Baddy'.