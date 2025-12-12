UFC Vegas 112 o UFC Fight Night | Cartelera completa y donde ver por TV en España la velada con Royval vs Kape como combate estelar

Las Vegas echa el telón al año en la UFC y no vuelve hasta el 24 de enero, pero antes se vivirá un interesante UFC Vegas 112 con Brandon Royval ante Manel Kape como pelea estelar

La UFC para por seis semanas, hasta el esperado UFC 324 en el que pelearán Justin Gaethje y Paddy Pimblett, y lo hará con un UFC Fight Night que cierra el año a lo grade y que tendrá Las Vegas como sede. Tras el emocionante UFC 323 que coronó a los nuevos campeones de los pesos Mosca y Gallo, Yan y Van, dos reconocidos luchadores, Brandon Royval y Manel Kape pondrán el finiquito a un 2025 en el que la UFC ha oirganizado 42 eventos, aparte de las Dana White’s Contender Series.

El estadounidense Brandon Royval y el portugués Manel Kape, números tres y seis del ranking del peso Mosca, buscan colocarse en posición para pelear por el cinturón ante el birmano Joshua Van, nuevo campeón tras la lesión de Alexandre Pantoja vivida la pasada semana.

El número 15 del peso Pluma, el georgiano Giga Chikadze, se enfrenta al emergente luchador argentino Kevin Vallejos, que está ante su gran oportunidad de meterse en el ránking de la UFC. También destacan en este último evento del año la excampeona Amanda Lemos, quinta del peso Paja femenino, que se las verá con la décima de ese ránking Gillian Robertson; o el brasileño Cesar Almeida, que mide en el UFC Vegas 112 su crecimiento ante el polaco Cezary Oleksiejczuk.

Cartelera principal del UFC Vegas 112

Brandon Royval vs Manel Kape (peso mosca)

Giga Chikadze vs Kevin Vallejos (peso pluma)

Cesar Almeida vs Cezary Oleksiejczuk (peso medio)

Melquiazel Costa vs Morgan Charriere (peso pluma)

Kennedy Nzechukwu vs Marcus Buchecha (peso pesado)

Cartelera preliminar del UFC Vegas 112

Amanda Lemos vs Gillian Robertson (peso paja)

Joanderson Brito vs Melsik Baghdasaryan (peso pluma)

Neil Magny vs Yaroslav Amosov (peso welter)

Sean Sharaf vs Steven Asplund (peso pesado)

Melissa Croden vs Luana Santos (peso gallo)

Allen Fyre vs Guilherme Pat (peso pesado)

Jamey-Lyn Hort vs Tereza Bella (peso mosca)

A qué hora es el combate entre Brandon Royval y Manel Kape

La velada tendrá lugar este sábado 13 de diciembre de 2025 desde el Ápex Arena de Las Vegas (Estados Unidos), recinto con capacidad para albergar unos 3.500 espectadores. Respecto a los horarios de los combates, en este caso el UFC Vegas 112 se disputa a partir de las 01:00 horas (horario peninsular español) cuando comiencen las peleas preliminares; mientras que el cartel principal, en el cual se incluye la pelea entre Brandon Royval y Manel Kape, dará inicio a partir de las 04:00 horas de la madrugada (horario peninsular español).

Dónde ver por TV la pelea de Brandon Royval y Manel Kape

En cuanto al canal y a las plataformas por las que se podrá seguir la pelea entre Brandon Royval y Manel Kape, la cadena que tiene sus derechos para emitir en España es Eurosport.

En este caso, se podrán ver los combates en streaming a través de la app de HBO Max. El evento empieza a las 01:00 de la madrugada y podrá verse en España a partir de las 02:00 en HBO Max. Los preliminares, al completo, también pueden verse por la APP de la UFC, UFC Fight Pass.

En ESTADIO Deportivo les informaremos de todo lo que ocurra en el Ápex Arena de Las Vegas.