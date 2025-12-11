Joel Álvarez señala rival y fecha para su próxima pelea en la UFC

El Fenómeno quiere volver en febrero y ha avisado sobre quien sería el luchador que le gustaría, aunque se conforma con cualquiera que le permita entrar en el ránking del peso Wélter de la UFC

Con Ilia Topuria sin competir en los tres primeros meses del año y, según desveló Donald Trump, tal vez hasta el evento que se va a celebrar en la Casa Blanca en junio. Con su hermano Aleksandre recuperándose de su gran triunfo ante el kazajo Bezkat Almakhan, ante el que peleó el pasado 22 de noviembre; y con pocas noticias con respecto al debut de Hecher Sosa en la UFC y sobre la próxima pelea de un Dani Bárez que no combate desde que cayera el pasado mes de marzo ante Andre Lima... La esperanza de ver pronto a un luchador español en un evento de la UFC pasa por Joel Álvarez.

Y no porque haya pasado mucho tiempo desde que El Fenómeno combatió, ya que lo hizo el pasado 11 de octubre en Río de Janeiro, sino porque ya dejó ahí claro que la subida de division al peso Wélter le permite recuperar rápido y estar listo para la siguiente pelea en un tiempo récord. De hecho, ya aceptó el combate ante Vicente Luque con apenas tres semanas de preaviso y se ve en condiciones de volver a luchar a primeros de año.

Su triunfo contra Vicente Luque, un luchador veterano y reconocido en la UFC, le abre la puerta a pelear al fin con un rival con ránking, algo que lleva pidiendo hace tiempo y que le permitiría, de ganar, meterse entre los quince primeros de su división, algo que no tiene al haber subido del peso Ligero al peso Wélter y haber realizado sólo una pelea en su nuevo peso.

Joel Álvarez se pide el 28-F

En este sentido, Joel Álvarez asegura en un acto celebrado en Madrid que se ve listo para afrontar su nuevo reto e, incluso, señala el lugar y el rival al que le gustaría enfrentarse. "Volver a pelear en el evento de UFC en México sería una buena fecha de regreso, el 28 de febrero", afirma el asturiano sobre la posibilidad de combatir en el Arena CDMX en un Fight Night que está organizando la compañía y para el que quiere contar con luchadores mexicanos y latinos, que tengan conexión con el público.

En este sentido, Álvarez indica con quien querría verse. "Me gustaría algún nombre como Daniel Rodríguez", afirma sobre el estadounidense, de origen hispano, que actualmente ocupa la última plaza -quince- en el ránking del peso Wélter en la UFC.

Rodríguez suma por triunfos sus tres últimos combates, lo que le ha permitido entrar en el ránking. Joel Álvarez, por su parte, no pierde desde enero de 2022, cuando lo hizo con el armenio Arman Tsarukyan, actual número uno del peso Ligero, en una de las dos derrotas que acumula en la UFC. La otra fue en su debut en 2019. Actualmente lleva una racha de cuatro triunfos consecutivos y se ha ganado el derecho a tener un combate con un rankeado.