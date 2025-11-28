La UFC pone en juego el cinturón de Topuria entre sus dos posibles rivales

La UFC anuncia su evento 325 para enero y, con ello, deja claro que tenía previsto encabezarlo con el español; tras su renuncia, Gaethje y Pimblett se jugarán el título de campeón interino del peso Ligero en un cartel lleno de estrellas

La UFC ha tardado apenas unas horas desde que Ilia Topuria anunció que no pelearía en el primer trimestre de 2026 antes de desvelar el primer gran evento numerado de este próximo año. Y, viendo la pelea que va a encabezar el UFC 325, parece claro que ese combate estaba destinado para que lo dirimiera El Matador, ya que en ella se van a enfrentar los dos luchadores que aparecían como posibles contrincantes de Topuria: Justin Gaethje y Paddy Pimblett.

El peleador hispano-georgiano anunciaba durante la tarde-noche de este jueves que vivía un proceso personal difícil y que iba a aparcar las peleas, al menos, hasta el segundo trimestre de 2026. "No voy a pelear en el primer trimestre del año que viene. Estoy pasando por un momento difícil en mi vida personal. Quiero centrarme en mis hijos y resolver esta situación lo antes posible", publicó un Topuria que puso en manos de la UFC la posibilidad de 'ceder' su cinturón de campeón del peso Ligero para no paralizar la división.

La UFC ha recogido el guante y la pelea entre Pimblett y Gaethje decidirá un campeón interino, como ya ocurriera en el peso Pesado recientemente. Ante la larga lesión de Jon Jones, Tom Aspinall se hizo con el cinturón interino de campeón, que luego pondría en juego ante Jones cuando éste regresara. El norteamericano anunció su retirada y Aspinall pasó a ser el poseedor oficial del título, pero de haber vuelto, habría habido pelea entre ambos. Algo así ocurriría cuando volviera Topuria, salvo que suba de peso para tener el combate deseado con Makhachev. Lo único seguro es que el español va a aparcar durante un tiempo su carrera profesional mientras resuelve los asuntos personales que ahora mismo le afectan.

El anuncio de la cartelera del UFC 325 llegó en el descanso del partido de fútbol americano entre los Chiefs y los Cowboys que televisaba la CBS. Dana White lo aprovechó para publicar que Gaethje y Pimblett y se enfrentarían en el T-Mobile Arena de Las Vegas el próximo 24 de enero de 2026.

Amanda Nunes, Kayla Harrison, O'Malley, Umar Nurmagomedov...

Y que, como combate coestelar, tendrá lugar la otra pelea que se había filtrado y que decidirá la campeona del peso gallo femenino entre Amanda Nunes (23-5) y Kayla Harrison (19-1). Sin duda, uno de los combates más importantes de la historia de las MMA, ya que Amanda Nunes es la única doble campeona femenina de la UFC y Kayla Harrison una de las grandes estrellas actuales.

La cartelera estelar también tendrá a otro reciente campeón de la UFC, Sean O'Malley, que tratará de remontar tras sus dos derrotas ante Merab Dvalishvili y ganar a Song Yadong. Y Umar Nurmagomedov, que también cayó ante en enero frente a Dvalishvili y venció a Mario Bautista el mes pasado, se las verá con Deiveson Figueiredo, ambas peleas del peso Gallo masculino. Cortés Acosta, Jean Silva, Alexa Grasso... Será una noche espectacular para estrenar el nuevo contrato con la Paramount que entra en vigor en este mes de enero de 2026.