Respaldo unánime a Ilia Topuria

Tras las críticas de Arman Tsarukyan, el luchador español se ha encontrado con el apoyo unánime del resto de compañeros en la UFC

El anuncio de Ilia Topuria de que no iba a pelear en los primeros meses de 2025 motivó una serie de consecuencias y reacciones que han marcado las semanas posteriores. La primera y más importante, no obstante, fue la decisión de la UFC de poner en juego un cinturón interino del peso Ligero entre Justin Gathje y Paddy Pimblett, lo que motivó un enfado monumental del número uno del ránking: Arman Tsarukyan.

El luchador armenio criticó a la UFC y a estos dos contendientes, pero también tuvo duras palabras para Ilia Topuria, del que dijo que el "momento difícil" que estaba atravesando y por el que decidió parar a inicio de 2026 era un invento de la propia UFC para impedirle a él luchar por título de su división. El hecho de que el dirigente de la UFC, Dana White, confirmara que el ganador se las vería con Topuria fue la gota que colmó el vaso para Tsarukyan.

Con ello, Tsarukyan ha quedado señalado. Hasta Dana White estalló hace una semana y le dijo que le importaba poco su ránking, y que aún tendría que hacer más para ganarse la opción de luchar por el título. El resto de compañeros, lejos de la postura del armenio, han arropado al hispano-georgiano, incluso su 'peor enemigo': Paddy Pimblett.

"Ilia y yo no nos caemos bien, pero le deseo todo lo mejor con su familia. Eso no tiene nada que ver con la pelea”, señaló el británico en una entrevista con Full Send MMA, donde se mostró una vez más como un firme defensor de cuidar la salud mental antes que nada.

Sean O'Malley y Dvalishvili se ponen de acuerdo

El apoyo también le llegó por parte de exrivales como Max Holloway, que el mismo día del anuncio le mandó unas palabras de apoyo. Y también de luchadores como el excampeón del peso Gallo Sean O'Malley, reconocido 'seguidor' del español. "Es una mierda (la situación)... y es en público, lo que lo hace aún peor. Cuando estás pasando por ese tipo de cosas, definitivamente no quieres estar en un campo de lucha. Cuando añades los niños a la mezcla, es eso lo que hace que sea tan difícil de manejar. Realmente lo siento mucho por él", indicaba el norteamericano.

Uno que ha estado junto a él desde el principio ha sido su amigo Merab Dvalishvili, que estaba pendiente de Ilia incluso en los días previos a su pelea con Petr Yan, ante el que perdería el pasado sábado el cinturón del peso Gallo. Lógicamente, sus palabras de apoyo no fueron públicas, ya que habló con su amigo para conocer su situación y mandó un mensaje de tranquilidad en MD. "Ilia está bien. Hablé con él, y ya sabes, así es la vida. La vida a veces te golpea duro y a Ilia esto le ha afectado. (…) Lo único que me ha dicho sobre todo esto es que realmente quería pelear en enero, pero por este asunto familiar no podrá hacerlo. Es una pena, pero él seguro que arreglará estos problemas y volverá aún más fuerte", afirma el georgiano.

Topuria, pese a todo, ha seguido muy atento a todo lo que sucede en la UFC y no ha dudado en mandar mensajes a través de las redes en este tiempo. "En cuanto se resuelva el asunto, les informaré que estoy listo para mi regreso", avisó entonces. Donald Trump se le ha adelantado y ha puesto fecha: 14 de junio.