Max Holloway arropa a Ilia Topuria: ''Conozco la la lucha que supone intentar proteger a tus hijos''

El que fue rival del Matador ha mandado un mensaje en redes sociales al Campeón de Peso Ligero tras anunciar su retirada temporal de la UFC

El pasado jueves saltaron todas las alarmas cuando Ilia Topuria afirmó que no pelearía en el primer trimestre. Una revelación que hizo a través de sus redes sociales, confirmando que está pasando un duro momento en su vida personal. El luchador pone su cinturón de campeón en manos de la UFC y confirma que no va pelear en los primeros tres meses del 2026.

El Matador pasa un delicado momento personal

Días atrás del anuncio de El Matador, los rumores se habían ido intensificando. Al parecer, el hispano-georgiano estaría atravesando un proceso de divorcio de su mujer Giorgina Uztecategui, tal y como los movimientos en redes sociales han delatado: se dejaron de seguir y eliminaron fotos juntos.

El luchador confirmó que se apartaba de la competición en X, antiguo Twitter, donde escribió las siguientes palabras: "No voy a pelear en el primer trimestre del año que viene. Estoy pasando por un momento difícil en mi vida personal. Quiero centrarme en mis hijos y resolver esta situación lo antes posible". También aclaró que no quiere ''retrasar la división. La UFC organizará los enfrentamientos necesarios, y en cuanto se resuelva el asunto, les informaré de que estoy listo para mi regreso''.

La contestación de Max Holloway al post de Ilia Topuria

El que fue rival de Ilia Topuria en UFC 308 en octubre del pasado año, Max Holloway, ha contestado al mensaje publicado en redes sociales unos días atrás. El campeón del BMF respondió a las palabras del Matador con total respeto y apoyo hacia la situación: ''Lo siento, campeón. SI es lo que oigo, conozco de primera mano la lucha que supone intentar proteger a tus hijos. Espero que todo salga bien''.

Unas cariñosas palabras que demuestran que ante ambos existe una relación de respeto total, a pesar de que Topuria mandó a la lona al hawaiano. El autoproclamado como La Leyenda tampoco tardó en contestar a Holloway: ''Gracias por el apoyo, hermano. Te deseo lo mejor a ti y a tu familia''.

La reflexión de Giorgina Uzcategui

El pasado viernes se pronunció Giorgina Uzcategui, esposa de Ilia Topuria. En las stories de Instagram se le pudo ver jugando con su pequeña en la casa que comparte con el Campeón de Peso Ligero, escribiendo las siguientes palabras: ''El amor que te abre los ojos y el alma''. El artista marcial mixto tiene dos hijos, Hugo de una relación previa y Giorgina, que nació en julio de 2024.

En la segunda que subió en la previa del fin de semana, hizo una reflexión hablando sobre su fe en redes sociales: ''Si tuviera que elegir .. una y mil veces elegiría ser una hija de Cristo. Porque sobre todas las cosas, guarda mi corazón y en su infinita misericordia me enseña a perdonar, me abraza con su presencia toda poderosa y me permite cerrar mis ojos y abrirle mi alma para que siempre, siempre.. habite en mí''. La pareja se casaron en una ceremonia íntima, tal y como contó a LOC en el pasado mes de julio: ''Estamos casados, tanto por lo civil como por la iglesia''.