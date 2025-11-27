Ilia Topuria aparca la UFC y pone en duda su futuro: "Estoy pasando por un momento difícil en mi vida"

El luchador hispano-georgiano sorprende al anunciar que no peleará en los tres primeros meses de 2026 y pone su cinturón de campeón en manos de la UFC

Ni su próximo rival será Pimblett o Tsarukyan, ni luchará en enero, no posiblemente retenga a corto plazo su cinturón de campeón del peso Wélter de la UFC... Ilia Topuria no va a luchar en los cuatro próximos meses. Así lo ha dejado claro el peleador español este jueves en su perfil de X -antigua Twitter-, donde ha señalado que no atraviesa su mejor momento personal y que no se ve preparado para concentrarse en la exigencia que requiere un campamento de ese nivel.

Ya se había especulado en los últimos días con esa posibilidad. A los que apremiaban con que volviese a pelear para defender su corona le avisaban que hace sólo cinco meses que Ilia Topuria es campeón -Makkhachev, por ejemplo, ha tardado diez en volver a pelear- y que estaba viviendo un proceso de divorcio que no debe ser nada fácil para él.

Esas especulaciones se han convertido en realidad con las palabras de El Matador. "No voy a pelear en el primer trimestre del año que viene. Estoy pasando por un momento difícil en mi vida personal. Quiero centrarme en mis hijos y resolver esta situación lo antes posible", publica el hispano-georgiano en su mensaje.

Topuria, con muchos frentes abiertos

Con ello, Topuria aparca su carrera por unos meses justo en el día en el que le ha dado la bienvenida a Cristiano Ronaldo como socio suyo en el WOW. Nada hacía presagiar en ese momento lo que anunciaría después.

El menor de los hermanos Topuria lo deja todo en manos de la UFC, tanto si quieren poner su cinturón en juego entre los que le siguen o si, cuando vuelva, lo hace con la pelea ansiada ante islam Makhachev para junio. Ahora mismo todo serían especulaciones, porque lo único seguro es que no va a luchar, como mínimo, hasta abril. E, incluso, para hacerlo ahí tendría que comenzar el campamento en un par de meses, algo poco probable a estas alturas tal y como está todo.

"No quiero retrasar la división. La UFC organizará los combates necesarios y, tan pronto como se resuelvan los asuntos, le comunicaré a la UFC que estoy listo para comenzar mi regreso", concluía el peleador hispano-georgiano.

Ilia Topuria, por ahora, no sólo se mantiene como campeón del peso Wélter, sino que ocupa el segundo lugar del ránking libra por libra de la compañía. Y es, junto a Makhachev, la pieza más mediática que ahora mismo tienen. El español ya dijo que su próximo combate lo iba a decidir la UFC. Hace unos días aseguró que no habían hablado aún con él. Y viendo su situación, tal vez el motivo de que todo se retrasase haya sido lo que ahora ha desvelado con su anuncio.