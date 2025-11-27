La UFC retrasa a Ilia Topuria y apunta a un nuevo rival

Pese a que el deseo del español es luchar con Makhachev y, antes, defender su título ante Pimblett, todo hace indicar que la UFC quiere que pelee con el número uno del ránking del peso Ligero, Tsarukyan

"Para Ilia, el escenario perfecto sería pelear por un tercer título... pero creo que tiene que defender su título en la división de peso ligero". Aleksandre Topuria transmitía y dejaba muy clara cuál era la situación de su hermano Ilia Topuria nada más ganar el pasado sábado su segunda pelea en la UFC.

El luchador español nunca ha ocultado que su máximo anhelo es pelear con Islam Makhachev y ahora que el daguestaní vuelve a ser campeón, el español puede añadir la posibilidad de ser tricampeón de la UFC. Pero antes sabe que debe tener otra pelea y hacer al menos una defensa de su título que logró el pasado mes de junio en el peso Ligero.

Una vez que el último gran evento del año lo ocupará su mejor amigo, Merab Dvalishvili, la idea parecía ser que Topuria encabezara el primer evento numerado de 2026 con el que se estrena el nuevo contrato con la Paramount.

Sin embargo, la cadena que tiene los derechos en España, Eurosport, comunicó de forma extraoficial hace dos semanas que Topuria no pelearía en enero. Una información que ahora ha confirmado Ariel Helwani, quien ha ido más allá y ha señalado que ese primer evento lo encabezará una pelea entre Kayla Harrison y Amanda Nunes por el título del peso gallo femenino.

Ilia Topuria confirma que no hay nada decidido

La confirmación, no obstante, la daba el propio Ilia Topuria, quien en una entrevista con ABC desde Qatar admitía que las negociaciones están muy lejos de cerrarse. "De momento no he tenido ningún acercamiento de parte de la UFC, no me han dicho nada sobre ningún combate, no tengo algo en el horizonte", afirmaba.

El agente de Islam Makhachev, el conocido Ali Abdelaziz, ya avisó hace tres semanas que la UFC estaba esperando los desenlaces de las peleas Makhachev-Della Maddalena y de Tsarukyan-Hooker para decidir los próximos enfrentamientos.

Arman Tsarukyan gana fuerza para la UFC

Eso podría significar que estaban a la espera de ver que hacía Arman Tsarukyan para enfrentarlo o no con Ilia Topuria y con su victoria contundente en el UFC Qatar ha ganado muchos enteros para que esa sea la pelea. El pique entre ambos, intensificado en los últimos días, podría significar que los tiros van a por ahí y que la pelea se está fraguando. No sería para enero, pero no se descarta que llegara en febrero.

“Arman, cada vez que nos vemos en persona te quedas paralizado como un pato asustado que no sabe qué hacer. Sabes que te manejo como quiero. Peleo con quien elija la UFC. Y recuerda que te di una bofetada y te reíste, y luego vas por ahí actuando como un gangster. Así que, sigue adelante, vas por el camino correcto... pero varios niveles por debajo de mí, chaval”, publicaba Ilia Topuria tras los últimos pildorazos del armenio.

Tasrukyan, esta vez, no se ha cortado y ha alzado la voz. “Hermano, ¿me tocaste el cuello mientras me hacía una foto con mi familia y ahora lo llamas una bofetada? El clip es claro: tu inseguridad es más que evidente. No necesito hacerme el duro en Twitter. Mi trabajo lo hago dentro de la jaula. Si quieres saber lo que se siente con una bofetada auténtica, estaré feliz de educarte. Nos vemos pronto, El Pato”, sentenciaba Tsarukyan. La pelea está servida...