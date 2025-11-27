Ilia Topuria y Cristiano Ronaldo, de enemigos a socios

El luchador español da la bienvenida al crack portugués a WOW, la promotora en la que participa y a la que también se une el luso

Como si fueran rivales en las MMA, Ilia Topuria y Cristiano Ronaldo mantuvieron un duelo dialéctico en 2024, cuando el futbolista portugués criticó al hispano-georgiano y menospreció su cinturón en el peso Pluma al asegurar que Volkanovski había peleado mermado. Topuria no se cortó y sacó a relucir a Leo Messi para castigar al luso.

"Creo que cuando venció a Volkanovski, Volk no estaba listo debido a esa patada. Topuria no peleó con los mejores. Si le gana a Max Holloway, lo respetaré", señaló el portugués, quien añadió que Topuria hablaba "demasiado". La respuesta de El Matador estuvo a la altura. "No esperaba que alguien como tú no supiera distinguir entre la confianza y la arrogancia. Pero, al final, todos reflejamos nuestra propia realidad en los demás. Te deseo lo mejor para lo que te queda de carrera y que Dios bendiga a tu familia", publicó Topuria en redes sociales, donde pareció decantarse por Messi pese a su declarado madridismo: "Que se joda mientras exista Messi".

Mucho ha cambiado todo desde entonces. Ya fuera porque habrían acercado posturas en este tiempo o porque se ganó el respeto con las victorias del español ante Holloway y Charles Oliveira, la realidad es que ahora se han convertido en... socios.

Cristiano Ronaldo se ha convertido en nuevo accionista de la promotora española de artes marciales mixtas 'The Way of Warriors FC' ) WOW FC, de la que también es accionista y la principal cara visible Ilia Topuria. Así lo ha anunciado este jueves la propia compañía, que ha valorado la entrada de CR7 como clave para su futuro: "Es un hito definitorio para WOW FC y un momento transformador para el futuro de las artes marciales mixtas a nivel mundial".

WOW saca pecho con Ronaldo

Con la llegada de Cristiano Ronaldo, que se une a la de Topuria el pasado año, algo que le dio un gran impulso y ganó en popularidad, la empresa española confía en "acelerar su expansión global". "CR7 es más que una superestrella global: es un símbolo de ambición, resiliencia y excelencia. Su confianza en nuestra misión valida todo lo que hemos construido y eleva el futuro que estamos moldeando. Juntos, con Cristiano, Ilia Topuria, nuestros atletas, socios y los millones que siguen este movimiento, estamos listos para redefinir el papel que las MMA pueden desempeñar en la cultura global", afirma el presidente ejecutivo de WOW, Arturo Guillén.

Ronaldo, por su parte, no ocultaba su afición a las MMA, algo que ya tenía cuando militaba en el Real Madrid. "Las MMA representan valores en los que realmente creo: disciplina, respeto, resiliencia y la búsqueda constante de la excelencia. WOW FC está construyendo algo único y poderoso, y estoy orgulloso de unirme a este proyecto para ayudar a elevar el deporte e inspirar a la próxima generación", decía el portugués en el comunicado donde han hecho oficial su llegada a WOW.