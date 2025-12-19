Crece la presión para que le quiten el cinturón de la UFC a Ilia Topuria

Aunque la mayoría cree que se puede esperar a junio y ver si está para pelear entonces con el ganador del Gaethje-Pimblett, hay quien señala que deben quitarle ya el cinturón y da argumentos para ello

Lo que comenzó con la típica barrabasada del lenguaraz peleador Paddy Pimblett ha ido creciendo en los últimos días y se ha convertido en una bola cada vez más grande, donde ya son varios los que piden que le quiten a Ilia Topuria el cinturón de campeón del peso Ligero de la UFC.

"Si no regresa para junio o julio, quizá tenga que dejar su cinturón. Me convertiré en campeón indiscutible sin siquiera pelear", indicaba Pimblett en una de las muchas entrevistas que ha concedido desde que se confirmó que pelearía el 24 de enero de 2026 -UFC 325- ante Justin Gaethje con el cinturón interino de esa división en juego. El británico hablaba de un tiempo límite para el español y daba por hecho de que iba a vencer a Gaethje. Sin embargo, el asunto no se ha quedado ahí y ya hay quien pide abiertamente que Topuria deje el cinturón.

No es el caso del doble campeón de la UFC, Daniel Cormier, quien pide que se espere hasta junio, cuando estaría prevista la pelea de Topuria en el evento de la Casa Blanca y cuando haría un año desde que ganara a Charles Oliveira. Aunque si entonces no está listo, como dice Pimblett, cree que deberían desposeer al español del cinturón.

"Podría llegar un momento en que haya que tomar una decisión. Había un momento en el que se podía coronar a un campeón interino y podía pasar un año antes de que pelearan con el campeón real. Caín Velásquez fue campeón interino durante aproximadamente un año y medio. Había un límite en cuanto al tiempo que uno podía pasar fuera y aún así conservar el campeonato", señala en ESPN, donde añadía que no cree que ahora pueda repetirse aquello: "No sé si tenemos el margen para ser tan inactivos y mantenernos campeones como antes. Parece que Ilia Topuria nos está diciendo, sin decirlo directamente, que tardará un poco más de lo que la gente anticipa en volver", indica el exluchador estadounidense de 46 años.

Sonnen quiere que le quiten ya el cinturón

La lógica, en cierto modo, podría imperar en esas palabras. Sin embargo, hay quien quiere ir más allá y señala que no se puede esperar tanto y que, de hecho, Topuria debería perder su cinturón ya y coronar como nuevo campeón al ganador de la pelea entre Pimblett y Gaethje.

Así lo dice abiertamente otro exluchador y tambián analista actualmente de la UFC: Chael Sonnen. "Estuve en el Apex hará cosa de una semana y tuve una conversación con alguien muy importante que ya me sugirió entonces que Ilia Topuria debería quedarse sin el cinturón. Y me sorprendió un poco. No dije nada, pero escuché su argumento: el título interino es para aquellos que están lidiando con una enfermedad o una lesión. En el momento que Topuria nos informa que se está perdiendo combates por otra cosa es entonces cuando debes quitarle el cinturón", señala el de Oregón.

Chael Sonnen reconoce que no se lo había planteado de esa forma, pero que el argumento, para él, es muy válido. "Él solo tenía que decir que estaba lesionado, pero si tu reclamación es por otro asunto, no eres elegible, tienes que ser destripado del cinturón. Yo no quiero que le quiten el cinturón. Estoy con Ilia en este asunto. No me gusta por lo que está pasando. Quizás ha compartido más con nosotros de lo que debía y pienso que es inocente. Parece un muy buen tipo y no le veo haciendo este tipo de cosas. Sin embargo, tienen que quitarle el cinturón. Si no tiene ningún informe médico que le respalde, debe ser destripado -desposeído-", advierte.