Makhachev se aleja de Ilia Topuria en la UFC

El luchador daguestaní propugna un nuevo enfrentamiento que no hace demasiada gracia a la UFC

El anuncio de Ilia Topuria de que no pelearía en enero, como luego se ha sabido que estaba previsto, y el hecho de que retrase su próximo combate al segundo trimestre de 2026 tuvo como consecuencia que se dejara de hablar de una pelea que se daba por hecha en el esperado evento de junio en la Casa Blanca y que quería enfrentar a los dos luchadores más mediáticos actualmente en la compañía, los campeones de los pesos Ligero y Wélter, Ilia Topuria e Islam Makhachev.

Makhachev, tras superar a mediados de noviembre a Jack Della Maddalena, no ocultó su deseo de vérselas con El Matador y lo retó abiertamente en Washington. Ahora, puede que los dos se vean allí, pero en diferente pelea. Topuria, si regresa como se espera, se las vería con el ganador del combate entre Justin Gaethje y Paddy Pimblett, mientras que Makhachev ha tenido que buscarse otro contrincante que ilusione y que emociones a los aficionados.

El daguestaní parece haberlo encontrado en La Pesadilla Nigeriana, un Kamaru Usman, un mito de la UFC que defendió en su día por cinco veces el cinturón de campeón en el peso Wélter, pero que estuvo dos años sin pelear antes de regresar victorioso el pasado mes de junio, ante el norteamericano Joaquin Buckley.

Usman reinó en el peso que ahora lidera Makhachev entre marzo de 2019 y agosto de 2022, cuando Leon Edwards le arrebató el cinturón. Dos derrotas posteriores parecieron confirmar su ocaso, aunque el regreso en junio acabó con las dudas sobre su capacidad a sus 38 años.

Makhachev propone al mítico Kamaru Usman

El manager de Islam Makhachev, el conocido Ali Abdelaziz, ya lo dejó caer hace un par de semanas. "Kamaru Usman ha hecho mucho por esta empresa. Haré campaña para que consiga una pelea por el título... ¿Qué coño ha hecho Ian Garry estos últimos años? Kamaru Usman es una leyenda... Le ofrecieron Shavkat en noviembre pasado y Kamaru aceptó la pelea", señaló antes de que el kazajo diera cuenta de Ian Garry en Las Vegas. "Kamaru Usman es uno de los nombres más importantes de la división. Cuando eres Islam Makhachev, quieres dejar un legado", añadía Ali Abdelaziz.

Ahora es el propio Islam Makhachev el que promueve ese combate, pese a que Kamaru Usman ocupa la octava plaza en el ránking UFC, ya que considera que, por historial, lo merece más que los emergentes Ian Machado Garry, Michael Morales o Carlos Prates. "Esos tipos aún no han sido evaluados. Creo que Usman sería la pelea más difícil para mí, y en cuanto a los medios, podríamos darle mucha importancia, como un excampeón, con la mayor cantidad de defensas de título en mi categoría, podríamos promocionar bien esta pelea y hacerla divertida de ver", señalaba el de Daguestán.

La UFC no ve con muy buenos ojos ese emparejamiento y apunta a Shavkat Rakhmonov o a alguno de los antes señalados. El triunfo del kazajo ante Garry le ha hecho subir al segundo puesto en el peso Wélter y convertirse en la primera opción, aunque podría haber una pelea previa a junio que decidiera el rival de Makhachev en el caso de que pelee finalmente en la Casa Blanca.