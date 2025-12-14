Manel Kape se hace un Cristiano Ronaldo y destroza al excampeón de la UFC Brandon Royval

El luchador portugués gana en el UFC 112, el último evento del año, y se presenta con contendiente en el peso Mosca de cara al próximo año; el 'Chino' Vallejos llama a la puerta en el peso Pluma

El portugués Manel Kape se llevó la última alegría del año en la UFC y sorprendió al excampeón interino del peso Mosca Brandon Royval en un UFC 112 que elevó a las alturas al argentino Kevin Vallejos y se quedó sin ver en acción a Amanda Lemos, baja de última hora por problemas médicos.

Aunque Royval trataría de tomar la iniciativa en el arranque, Manel Kape respondió, lo acorraló a Brandon Royval y logró conectar algunos golpes en la cara. Uno de ellos lo mandó a la lona, donde acabó con su oponente. Había sido un visto y no visto en la pelea estrella de la noche y el portugués podrá despedirse con una posición mejor que la sexta actual y se presentará como candidato a pelear por el cinturón en 2026. Kape no dudó en imitar a su compatriota Cristiano Ronaldo y lo celebró con un 'siuu' y con su tradicional festejo.

Otro que apunta muy alto para el futuro y que esta semana entrará en el ránking de la UFC es el 'Chino' Vallejos, que venció a una leyenda como Giga Chikadze por KO después de conectarle varios golpes en el segundo asalto y tirarlo a la lona con un codazo. Ahí lo remató sin piedad. El argentino ya había dominado el primer round y se le veía un punto más de explosividad que a su rival.

También por un rápido KO acabó, en la cartelera estelar, el brasileño Melquiazel Costa con el francés Morgan Charriere, mientras que el apretado duelo entre Kennedy Nzechukwu y Marcus Buchecha fue declarado empate.

Resultados Cartelera principal del UFC Vegas 112

Manel Kape vence a Brandon Royval por KO en el primer asalto (peso mosca)

Kevin Vallejos vence a Giga Chikadze por KO en el segundo asalto (peso pluma)

Cezary Oleksiejczuk vence a Cesar Almeida por decisión unánime (peso medio)

Melquiazel Costa vence a Morgan Charriere por KO en el primer asalto (peso pluma)

King Green vence a Lance Gibson Jr por decisión dividida (peso pactado)

Kennedy Nzechukwu vs Marcus Buchecha, los jueces determinaron un empate (peso pesado)

Cartelera preliminar del UFC Vegas 112

Amanda Lemos vs Gillian Robertson (peso paja) -pelea cancelada por problemas médicos de Amanda Lemos-

Joanderson Brito vence a Melsik Baghdasaryan por decisión unánime (peso pluma)

Yaroslav Amosov vence a Neil Magny por sumisión (peso welter)

Steven Asplund vence a Sean Sharaf por KO (peso pesado)

Luana Santos vence a Melissa Croden por decisión unánime (peso gallo)

Guilherme Pat vence a Allen Fyre por decisión unánime (peso pesado)

Jamey-Lyn Hort vence a Tereza Bella por KO (peso mosca)