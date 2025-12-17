Así es el recorrido oficial de la Vuelta a España 2026

Las ocho provincias andaluzas acogerán diez etapas de una Vuelta 2026 que se jugará entre Cádiz, Málaga y Granada, donde finalizará junto a la Alhambra

La presentación de la Vuelta a España 2026 confirmó todo lo que se venía rumoreando sobre el recorrido en los últimos días y esta nueva edición cubrirá toda la parte de España que no tocó en la edición anterior, que se disputó casi al completo por el norte. La prueba comenzará en Mónaco 22 de agosto y finalizará en Granada el 13 de septiembre.

En este sentido, se confirmó que entrara en España por Andorra tras unas primeras etapas en Mónaco y Francia y que, por tanto, tendrá muy pronto exigentes pruebas en la montaña. Y luego irá bajando por la vertiente mediterránea hasta llegar a Andalucía, donde que recorrerá en todos los sentidos, con hasta 10 de las 21 etapas en tierras andaluzas. En total tendrá 7 finales en alto y una crono de 32 kilómetros, entre El Puerto de Santa María y Jerez de la Frontera.

La Salle des Ètoiles del Monte-Carlo Sporting sirvió de sede de la presentación de una edición que, como la anterior, volverá a tocar cuatro países: Mónaco, Francia, Andorra y España. Y tendrá como gran novedad su final en Granada.

"Planteamos al Ayuntamiento de Madrid el hecho de que la Vuelta no finalizara en la capital en 2026, ya que queríamos abrir otras opciones. Una de ellas era la de finalizar en Granada, con La Alhambra como embajadora. Esa ha sido la razón de elegir este final de Vuelta. En 2027 la carrera tendrá su final en Madrid", confirmaba Javier Guillén, director de la Vuelta a España.

De Montecarlo a Granada

Guillen tiene claro que, ante todo, la Vuelta 2026 volverá a dar espectáculo. "El recorrido 2026 será del gusto del espectador y será fiel a la idea de tratar de mantener el interés de la carrera hasta el final. Para empezar, la salida de Mónaco resultará familiar por la vinculación con la familia real, la unión entre ambos países por el Mediterráneo, y además es un lugar donde se celebran grandes eventos", afirmaba.

El Príncipe Alberto II de Mónaco abrió la ceremonia de presentación y mostró su orgullo por acoger una de las grandes pruebas ciclistas del calendario. "El Principado siente una verdadera pasión por el ciclismo, por eso es un orgullo acoger la Vuelta a España. Agradecemos haber sido elegidos para el comienzo de la edición 81 de la Vuelta. Será la tercera salida de una prueba grande, un acontecimiento especial para nosotros", reconocía.

En cuanto al recorrido, aparte de que en la etapa tres ya habrá un final en alto y de que se intercalarán etapas de montaña con llanas, la clave podría estar en esas tres etapas que precederán a la llegada a Granada, con la contrarreloj de Jerez y los finales en alto de Peñas Blancas y Collado del Alguacil.

Recorrido y etapas de la Vuelta a España 2026

1ª etapa (22 ago) - Mónaco-Mónaco - 9 Km (CRI)

2ª (23 ago) - Mónaco-Manosque - 215 Km (Ondulada)

3ª (24 ago) - Gruisan-Font Romeu - 166 Km (Final alto)

4ª (25 ago) - Andorra La Vella-Andorra La Vella - 104 Km (Montaña)

5ª (26 ago) - Falset-Roquetes - 171 Km (Llana)

6ª (27 ago) - Alcossebre-Castellón - 176 Km (Media Montaña)

7ª (28 ago) - Vall D'Alba-Valdelinares - 149 Km (Final alto)

8ª (29 ago) - Puçol-Xeraco - 168 Km (Llana)

9ª (30 ago) - La Vila Joiosa-Alto Aitana - 187 Km (Final alto)

31 ago Jornada de descanso

10ª (1 sep) - Alcaraz-Elche de la Sierra - 184 Km (Media Montaña)

11ª (2 sep) - Cartagena-Lorca - 156 Km (Llana)

12ª (3 sep) - Vera-Calar Alto - 166 Km (Final en alto)

13ª (4 sep) - Almuñécar-Loja - 193 Km (Media montaña)

14ª (5 sep) - Jaén-Sierra de La Pandera - 152 Km (Final en alto)

15ª (6 sep) - Palma del Río-Córdoba - 181 Km (Ondulada)

7 sep - Jornada de descanso

16ª (8 sep) - Cortegana-La Rábida-Palos Frontera - 186 Km (Ondulada)

17ª (9 sep) - Dos Hermanas-Sevilla - 189 Km (Llana)

18ª (10 sep) - Puerto de Sta. María-Jerez - 32 Km (CRI)

19ª (11 sep) - Vélez Málaga-Peñas Blancas - 205 Km (Final en alto)

20ª (12 sep) - La Calahorra-Collado del Alguacil - 187 Km (Final en alto)

21ª (13 sep) - Granada-Granada - 99 Km (Ondulada)