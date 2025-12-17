Copa del Rey 2026 en directo | Partidos y resultados de hoy en dieciseisavos de final: Real Madrid, Atlético de Madrid, Villarreal y Celta buscan la clasificación

La jornada de miércoles de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey dan comienzo a las 18:00 horas con el encuentro entre la Cultural Leonesa y el Levante. Celta de Vigo, Atlético de Madrid, Osasuna, Villarreal, Alavés, Sevilla y Real Madrid, son los otros equipos de Primera División que disputan hoy su partido

Minuto a minuto Actualizar narración 19:39 A esta hora y con estos resultados, todos los equipos de Primera División, a excepción del Atlético de Madrid, estarían eliminados de la Copa del Rey. 19:36 ¡¡¡GOOOOOOOL DEL HUESCA!!! Se adelantan los locales ante Osasuna. Gol de Luna. (1-0). 19:31 ¡¡¡GOOOOOOOL DE ARANAAAA!!! EL SEGUNDO DEL RACING AL VILLARREAL. Fallo tremendo en la salida de balón de los de Marcelino. Con qué facilidad mete un gol Arana. (2-0). 19:29 ¡¡¡GOOOOOOOOOL DEL ATLÉTICO BALEARES!!! Acorta distancia el conjunto local ante el Atlético de Madrid. Gol de Gerardo Bonet. (1-2). 19:21 ¡¡¡¡GOOOOOOL DEL ATLÉTICO DE MADRID!!! Gran cabezazo de Raspadori. Segundo gol del Atlético de Madrid ante el Atlético Baleares. (0-2) 19:20 ¡¡¡GOOOOOOOL DEL ALBACETE!!! Gol de Jefté. Se adelantan los locales ante el Celta. 19:17 ¡¡¡GOOOOOOOOL DEL ATLÉTICO DE MADRID!!! Gol de Griezmann. Se adelantan los colchoneros. 19:14 Se ha lesionado Lenglet por parte del Atlético de Madrid. Ha entrado Hancko para sustituirle. 19:09 ¡¡¡¡GOOOOOOOOL DEL RACING!!! Goooool de Arana. Qué golazo de Arana. Le cayó el balón dentro del área y tras una gran maniobra, la pica por encima de Arnau Tenas. 19:07 Llegamos a los primeros 5 minutos en todos los partidos con el mismo resultado del inicio. El Villarreal ha sido el primero en avisar con un disparo dentro del área de Mikautadze. 19:00 Ya saltan al terreno de juego todos los equipos, tanto para la segunda parte del Cultural Leonesa - Levante, como para el resto de encuentros que dan comienzo ahora. 18:51 Tan solo 10 minutos para que arranquen los partidos de las 19:00 horas: 18:49 Llegamos al descanso en el Reino. Sigue la sorpresa. La Cultural Leonesa vence 1-0 tras los primeros 45 minutos. 18:43 18:36 Por poco se marcha fuera el disparo de Matturro. Lo intenta el Levante aunque sin éxito por el momento. Diez minutos para el descanso. 18:34 La arenga de la Cultural Leonesa antes del partido ante el Levante: 18:31 El Celta ya pisa el césped del Carlos Belmonte: 18:24 Está avisando el Levante. Los granotas acechan la portería de la Cultural Leonesa, sobre todo con protagonismo del Comandante Morales. 18:18 Y por aquí dejamos la última alineación que nos quedaba por saber de los partidos que dan comienzo en menos de 45 minutos. El once del Atlético Baleares para el partido ante el Atlético de Madrid: 18:14 ¡¡¡GOOOOOOL DE LA CULTURAL LEONESA!!! Gol de Tresaco. Minuto 12. Fallo en el despeje de Pampín y Tresaco, en segunda instancia tras un primer rechace de Campos, hace el primero. 18:11 Llegamos a los primeros diez minutos de partido con igualdad, aunque algo superior el Levante frente a la Cultural Leonesa. 18:11 El Atlético Baleares, único equipo de Segunda Federación vivo en la competición, ya ha llegado al Estadi Balear: 18:06 Alineación del Albacete ante el Celta: 18:04 Los once elegidos del Cholo Simeone ante el Atlético Baleares: 18:03 ¡Comienza el partido entre la Cultural Leonesa y el Levante! Rueda el balón en el Reino. 18:01 El once del Racing ante el Villarreal: 17:54 Con esta alineación sale el Celta en el Carlos Belmonte ante el Albacete: 17:52 Y aquí la del Huesca: 17:52 Alineación de Osasuna para su encuentro ante el Huesca: 17:51 Ya vamos conociendo alineaciones de algunos de los equipos que disputan su eliminatoria a las 19:00: Aquí la del Villarreal: 17:49 El calentamiento del Cultural Leonesa: 17:42 El técnico del Levante, Álvaro del Moral, dejó claro en la rueda de prensa previa al partido, que no van a tirar la Copa ni mucho menos: "Le damos mucho valor porque hemos avanzado estas dos eliminatorias. No la hemos tirado. Es una competición muy bonita". 17:36 Estaremos muy atentos a lo que pase en el Reino de León sobre todo hasta que empiecen los encuentros programados para las 19:00. En cuanto haya alineaciones confirmadas en esos partidos iremos informando. 17:24 Por supuesto, no será el único partido que tenga lugar hoy. Repasamos todos ellos: 17:17 La expedición del Levante ya pisa el césped del Reino: 17:13 Y así los del Cuco Ziganda: 17:08 Ya tenemos alineaciones en ambos equipos. Los de Del Moral salen así: 17:07 El primer partido de hoy será el que enfrente a la Cultural Leonesa y al Levante UD (18:00) en el Estadio Reino de León. 17:00 ¡¡¡BUENAS TARDES!!! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la Copa del Rey. Hasta siete partidos se disputan en el día de hoy en los dieciseisavos de final.

Nueva jornada en la Copa del Rey y día marcado en rojo para el torneo del KO. Tras los encuentros disputados este martes, la competición continúa este miércoles 17 de diciembre con una agenda cargada de partidos correspondientes a los dieciseisavos de final. La Copa del Rey sigue avanzando y este miércoles concentra buena parte de la atención con hasta siete encuentros repartidos a lo largo de la tarde y la noche. A ellos se suman los ya disputados en la jornada anterior y los que se celebrarán mañana, mientras que el Granada-Rayo Vallecano queda aplazado hasta el 6 de enero debido a la participación del conjunto dirigido por Íñigo Pérez en la Conference League, que esta semana cierra su fase liga. En esta ronda ya se han incorporado a la competición los equipos participantes en la Supercopa de España, es decir, Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Club. El Barça ya sufrió este martes para sellar su clasificación en Guadalajara, y este miércoles es el turno del Real Madrid de Xabi Alonso, cuyo desplazamiento a Talavera de la Reina se presenta como uno de los platos fuertes del día. Racing de Santander, Albacete, Huesca y Cultural Leonesa se piden la Copa del Rey Resultados Copa del Rey 2026 | Equipos clasificados para octavos de final de la Copa del Rey: el Deportivo elimina al Mallorca, la Real Sociedad pasa 'in extremis' y sufre el Barça El Real Madrid y el Atlético debutan en la competición El equipo blanco afronta su estreno copero ante el Talavera con el objetivo de evitar sobresaltos y avanzar a la siguiente ronda. En paralelo, el Atlético de Madrid también inicia su andadura en esta edición enfrentándose al Atlético Baleares, conjunto de Segunda Federación. Los rojiblancos, exentos en las dos primeras rondas por la Supercopa, viajan a Palma con previsibles rotaciones y varias ausencias por lesión, mientras el equipo balear sueña con repetir gestas pasadas tras eliminar a Nàstic y Espanyol. Duelo de Primera y partidos con aroma a sorpresa La jornada deja además el único enfrentamiento entre dos equipos de Primera División en esta fase: Alavés y Sevilla se miden en un cruce igualado entre dos conjuntos separados por apenas dos puntos en LaLiga. Ambos llegan tras superar sin demasiados problemas las rondas anteriores y con el precedente liguero reciente que terminó con victoria sevillista. También destaca el Racing de Santander-Villarreal en El Sardinero, con un líder sólido de Segunda División enfrentándose a un Villarreal que atraviesa un gran momento en LaLiga. En El Alcoraz, Huesca y Osasuna buscan en la Copa una vía de escape a sus dificultades ligueras, mientras que Cultural Leonesa y Levante se juegan el pase tras una semana marcada por el aplazamiento del duelo liguero de los granotas.