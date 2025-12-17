Racing de Santander, Albacete, Huesca y Cultural Leonesa se piden la Copa del Rey

Tras las eliminaciones de Sporting de Gijón y Eibar, cuatro de los seis conjuntos que quedan de Segunda esperan emular al Deportivo de La Coruña eliminando a un Primera

La Copa del Rey no interesa. Esa es la frase que dirá en una gran mayoría de ocasionesm un aficionado de un equipo de Segunda división, sobre todo si son eliminados por un equipo de Primera. Pero, ¿y el gusto que da dejar en la cuneta a un equipo de Primera? Eso no tiene precio y sino que se lo digan al Deportivo de La Coruña que este pasado martes hizo explotar de ilusión a Riazor en la primera gran noche de Antonio Hidalgo con el Mallorca como víctima.

En el lado menos bonito de la historia están el Eibar, que cayó a manos del Elche y que aún se lamenta de ese penalti fallado con el 0-1, y el Sporting de Gijón, que teniendo en cuenta su nivel de estas últimas jornadas en Segunda, se esperaba un punto más de competitividad ante el Valencia de Corberán.

Este miércoles será el turno para cuatro nuevo equipos de Segunda división que tratarán de emular al Deportivo de La Coruña y pasar de ronda. En caso de eliminación, siempre quedará acudir a la frase que abre este artículo. Serán Racing de Santander, Albacete, Huesca y Cultural Leonesa.

El Racing de Santander, a prueba ante un equipo de Champions League

Parece que el sorteo fue caprichoso con el líder de LaLiga Hypermotion y le dio a uno de los rivales más complicados, a excepción de los cuatro de la Supercopa de España que quedaron encuadrados con equipos no profesionales de Primera y Segunda Federación. El Racing de Santander recibirá en El Sardinero a todo un Villarreal de Champions League y lo hará con José Alberto avisando en la previa de que juegue quien juegue en el cuadro groguets, no bajarán el nivel. El partido parece idóneo para que el Racing de Santander demuestre su nivel.

El Albacete y un atractivo duelo ante el Celta de Vigo

El Albacete también tendrá un rival europeo delante, en este caso de Europa League como es el Celta de Vigo. Los de Alberto González quieren vivir una gran noche ante los de Giráldez, que llegan crecidos tras vencer a Athletic Club y Real Madrid en sus dos últimos partidos de Liga. Jesús Vallejo se volverá a reencontrar con un equipo de Primera tras abandonar la disciplina del Real Madrid.

Huesca y Osasuna en caminos paralelos

El Huesca de Jon Pérez Bolo, penúltimo en Segunda división, quiere darle una alegría al Alcoraz ante un Osasuna que tampoco está especialmente boyante en Primera. Los de Alessio Lisci, un viejo conocido de LaLiga Hypermotion, solo les salva su mejor diferencia de puntos para no estar en descenso.

La Cultural Leonesa de Lucas Ribeiro quiere sentenciar al Levante

La Cultural Leonesa, preocupada por el futuro de su estrella Lucas Ribeiro, quiere ahondar más aún en la herida del Levante. Los granotas despidieron hace poco a Julián Calero y están experimentando con Álvaro del Moral y Vicente Iborra al frente del banquillo. El rival para la Cultural Leonesa parece idóneo ya que no están sobrados de ánimos por el Ciutat de Valencia precisamente.