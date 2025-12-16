La gran noche de Antonio Hidalgo: "Cuando Riazor empuja de esta manera, es difícil que se te escapen las cosas"

El Deportivo de La Coruña eliminó a un Mallorca de Primera gracias al gol de Noé Carrillo en el tramo final del choque ante los bermellones

El Deportivo de La Coruña estaba deseoso de vivir una noche como la de este martes. Superar las dos primeras rondas de Copa del Rey permitía a los de Antonio Hidalgo recibir a un equipo de Primera. El sorteo trajo como resultado al Mallorca de Jagoba Arrasate, que está tratando de salir de la zona baja de la tabla.

El partido avanzaba en minutos y el Deportivo de La Coruña, que sufrió en el primer tiempo, mejoró en el segundo para en el 85, a través de Noé Carrillo, canterano del Fabril, hacer el gol que supuso el pase a los octavos de final.

El Deportivo de La Coruña da la campanada en Copa del Rey

Antonio Hidalgo, como es lógico, se mostró exultante tras superar al Mallorca y llevar al Deportivo de la Coruña a los octavos de final donde se medirá a otro equipo de Primera. Por lo tanto, el factor campo volverá a ser favorable a los gallegos. Así explicó Antonio Hidalgo el partido ante el Mallorca que terminó con la explosión de alegría de Riazor: "Estoy increíblemente contento por lo que he vivido hoy en Riazor. Es mi primera gran noche aquí. Ha sido increíble lo que ha empujado el estadio y hemos estado muy bien. Conseguimos mejorar en la segunda parte y nos hemos encontrado más cómodos con balón. Quiero destacar a todo el estadio porque he empujado un montón y me ha hecho disfrutar muchísimo. Estoy encantado y muy contento por los chavales. Hemos pasado muchas emociones y esto refuerza el trabajo de todos".

La cantera llama al primer equipo del Deportivo de La Coruña

Aprovechó Antonio Hidalgo para valorar el trabajo de la cantera, que este martes fue decisiva: "Lo que se vio hoy es un mensaje para los jóvenes de Abegondo. La cantera está muy preparada y es muy importante tener una base sólida. El club apuesta mucho por la cantera y nosotros intentamos encontrar los momentos adecuados para que puedan ayudarnos". Además, no escatimó en elogios hacia Manuel Pablo, técnico del Fabril: "Los chavales están trabajando muy bien en el filial y hay un gran trabajo con Manuel Pablo".

El momento del gol en el Deportivo de La Coruña

Antonio Hidalgo no escondió que el tanto en el 85 de los suyos fue una explosión de emoción colectiva: "Ha sido muy bonito porque cuando Riazor empuja de esta manera es difícil que se te escapen las cosas. Ha sido una fiesta con la gente empujando muchísimo. Ahora tranquilidad y a esperar el sorteo".

Además, reconoció que la respuesta del Deportivo tras dos derrotas en Liga ha sido increíble: "La respuesta del equipo después de las dos derrotas en Liga ha sido increíble. Hablaba del equilibrio y sobre todo del vaivén de emociones. Sé que los dos últimos partidos en casa han sido un palo muy duro. Hoy desde el primer momento la gente ha venido enchufadísima con una buena entrada. Estamos compitiendo y la comunicación con la grada y equipo, es muy importante para todos".