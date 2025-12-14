LaLiga Hypermotion salta por los aires y salpica a Deportivo de La Coruña, Racing de Santander y Real Zaragoza

Este pasado sábado se dieron marcadores sorpresas en Riazor, El Sardinero y en el Ibercaja Estadio, donde Real Sociedad B, Leganés y Cádiz dieron la campanada

LaLiga Hypermotion no hay quien la entienda. Seguro que este pensamiento ha venido a la cabeza de más de un aficionado de la Segunda división en España. Ni que decir tiene las quinielas que jornada tras jornada se convierten en un simple papel cuando se dan los ya habituales resultados sorpresas. Este sábado, a falta de uno, hubo tres partidos en los que pasó algo que sobre el papel no estaba previsto.

El Deportivo de La Coruña, sobrepasado por la Real Sociedad B

El Deportivo de La Coruña recibía este pasado sábado a la Real Sociedad B, el peor visitante de toda LaLiga Hypermotion. Los de Ansotegi habían sumado todos sus puntos en Anoeta ya que a domicilio habían contado por derrota cada partido. Pues el Sanse llegó y superó desde el principio hasta el final al Deportivo de La Coruña para evitar que los de Antonio Hidalgo se pudiesen quedar a un solo punto del Racing de Santander.

El Racing de Santander se frena ante el Leganés

El Racing de Santander era el primero de los dos clasificados que jugaba este pasado sábado. El Racing recibía al Leganés en El Sardinero siendo el equipo más goleador de toda Segunda división y con un cuadro pepinero con numerosas dudas. En el Racing de Santander tomaron ventaja en el 63 con el gol de Andrés Martín pero Cissé aguó la fiesta de los locales en el 83 para dejar en tablas el marcador.

El Cádiz frena en seco al Real Zaragoza

Cerró la jornada de sorpresas, aunque quizás un tanto menor por la clasificación de ambos contendientes, el duelo entre Real Zaragoza y Cádiz. El Cádiz superó a un Real Zaragoza que se encontró con fantasmas del pasado por la mala suerte que tuvo en el Ibercaja Estadio ante su público. Radovanovic en propia puerta abrió el marcador para el Cádiz en el 69 y Diakite puso el 0-2.

El Real Zaragoza se creció en el 77 con el gol de Tachi y creyó en el empate en el 84 ya que los gaditanos fallaron un penalti. Así, Cádiz, Leganés y Real Sociedad B dejaron con ganas de continuar con sus rachas a Real Zaragoza, Racing de Santander y Deportivo de La Coruña en la jornada 18 de Segunda división.

Por tanto, se demuestra una vez más que la Segunda división es totalmente impredecible porque no significa que seas líder para tener que ganar en tu campo, que recibas al peor visitante para llevarte los tres puntos, o que estés en una dinámica en la que todo te sale bien para prolongar ese momento. Como afirmé sin miedo a equivocarme en las primeras líneas de este artículo: LaLiga Hypermotion no hay quien la entienda.