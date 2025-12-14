El Racing de Santander rechaza el ofrecimiento del Huesca

El cuadro cántabro ha informado este domingo de que rechaza las 189 entradas que el cuadro del Alcoraz le ofreció a un precio de 40 euros para visitar su estadio el sábado 20 de diciembre

El Racing de Santander tropezó este pasado sábado contra todo pronóstico en la jornada 18 de LaLiga Hypermotion. Los de José Alberto empataron ante el Leganés en un resultado que a la postre fue positivo por la derrota posterior del Deportivo de La Coruña ante la Real Sociedad B. En El Sardinero ya se piensa en el siguiente compromiso que es sumamente apetecible ya que en la tercera ronda de Copa del Rey recibirán en casa a todo un equipo de Champions League como el Villarreal de Marcelino. Una vez que se juegue ese partido, en el que el Racing de Santander deberá demostrar porque es el líder de la Segunda división ante un rival que en Liga se ha mostrado muy fiable pero que en Champions League ha sido totalmente desconocido, los santanderinos cerrarán el 2025 visitando al Huesca en El Alcoraz.

La negativa del Racing de Santander con el Huesca

Ese partido parece que antes de que se dispute el próximo 20 de diciembre a partir de las 16:15 en El Alcoraz, llega con cierta polémica. Esta viene por el comunicado que ha lanzado el propio Racing de Santander este domingo en el que informa de la negativa a aceptar las 189 entradas que le ha facilitado el Huesca. El motivo para que el Racing de Santander diga 'no' al Huesca no es otro que el económico ya que el club del Alcoraz le puso un precio de 40 euros, un valor que en el propio club cántabro consideran excesivos.

Por este motivo, el Racing de Santander ha informado de que rechaza estas 189 entradas para "solidarizarse con sus seguidores". El Racing de Santander también ha explicado que le propuso al Huesca "un intercambio de hasta 1.200 localidades a 21 euros cada una". En la parte final del comunicado, el Racing de Santander se muestra respetuoso por la decisión del Huesca al tiempo que invita a los clubes a "adoptar medidas que faciliten el desplazamiento de seguidores a los estadios".

El comunicado del Racing de Santander completo

El Racing de Santander publicó el siguiente comunicasdo explicando su decisión de rechazar las entradas ofrecidas por el Huesca: "El Racing se solidariza con sus aficionados y no acepta las 189 entradas ofrecidas por la Sociedad Deportiva Huesca, a 40 euros cada una, de la zona visitante de El Alcoraz para la decimonovena jornada de LaLiga Hypermotion (sábado 21- 16:15 horas).

Reconociendo la total legitimidad de la Sociedad Deportiva Huesca para tomar las decisiones que considere convenientes en cuanto a la organización de los partidos de su equipo en su estadio, incluidos, por supuesto, los precios que fija para cada localidad, el club no puede menos que solidarizarse con sus seguidores que, en su inmensa mayoría, consideran excesivo el importe fijado para las entradas visitantes en El Alcoraz.

La entidad verdiblanca, como hace para cada partido de LaLiga Hypermotion, propuso al conjunto aragonés el intercambio de hasta 1.200 localidades a 21 euros cada una. El Real Racing Club adopta esta decisión con el máximo respeto hacia la Sociedad Deportiva Huesca y su afición, a la vez que invita a los clubes a adoptar medidas que faciliten el desplazamiento de seguidores a los estadios".