El presidente del Racing de Santander aclara su encuentro con Sergio Canales

Manuel Higuera fue visto este pasado viernes junto al aún jugador de Rayados de México. "Es un café que hemos tomado, dos amigos, y hemos estado hablando de cuestiones personales que no se pueden contar", declaró al término de la junta de accionistas que se celebró este sábado

Este pasado viernes, la afición del Racing de Santander se ilusionaba al ver una imagen que daba motivos más que suficiente con un fichaje bomba en el próximo mercado de traspasos de invierno. Manuel Higuera, presidente del Racing de Santander, se reunía con Sergio Canales, actualmente en Rayados de Monterrey y que ya ha expresado en varias ocasiones que estaría encantado de volver al Sardinero, eso sí, siempre y cuando sea para aportar y en un estado físico óptimo.

Desde el Racing de Santander también tienen intención de traer de vuelta a un Sergio Canales que salió hace ya muchos años del Sardinero y que cuenta con contrato en México hasta junio de 2026. En relación a la reunión entre Manuel Higuera y el propio Sergio Canales, desde el club se comentó que se trataba de una reunión personal. Este sábado, el presidente ha insistido en esa explicación a la conclusión de la junta de accionistas del Racing de Santander.

Higuera explica su encuentro con Sergio Canales con los rumores sobre su fichaje en la mesa

El presidente del Racing de Santander dejó claro que su café con Sergio Canales estaba encuadrado dentro de una reunión personal ya que son amigos e incluso comparten negocios. Higuera se mostró enfadado porque fue fotografiado: "sé por qué tiene que salir esa foto y por qué la gente va haciendo fotos a los demás..., es un café que hemos tomado, dos amigos, y hemos estado hablando de cuestiones personales que no se pueden contar".

Además, el máximo dirigente del Racing de Santander, volvió a insistir sobre la intención que tienen desde el Sardinero de llevar a cabo el fichaje de Sergio Canales: "Ya sabéis que el presidente del Racing sueña con que Sergio Canales vista la camiseta del Racing otra vez, eso es algo que he dicho y que repito cuantas veces sea necesario".

El Racing de Santander respeta a Rayados y el contrato de Sergio Canales

Se mostró sumamente respetuoso Manuel Higuera con Rayados de Monterrey y con el contrato que tiene con Sergio Canales para explicar de ese modo que no harán nada que pueda perjudicar o enfadar a jugador y al club mejicano: "Estamos hablando de un futbolista que tiene contrato en vigor, que es el ídolo de la afición de Rayados de Monterrey, que me consta que es un club señor, con valores, que intenta ayudar a los demás siempre, y vamos, lo último que el Racing va a permitir es ni perjudicar a Sergio Canales, ni perjudicar al Rayados de Monterrey. No vamos a hacer nada ni que moleste mínimamente ni al jugador, ni al club". Por último, insistió en que quiere llevar de vuelta al Sardinero a Sergio Canales: "Esto es algo en lo que llevo trabajando mucho tiempo y que no voy a dejar de intentarlo".