Misterioso encuentro entre Sergio Canales y el presidente del Racing de Santander

El aún jugador de Rayados de Monterrey, con el que tiene contrato hasta junio de 2026, se vio con el presidente Manuel Higuera. Según apuntó la agencia EFE, este encuentro forma parte de su relación personal

El Racing de Santander está loco por la música con Sergio Canales. Eso es un hecho que el presidente de la entidad, Manuel Higuera, ha declarado por activa y por pasiva cada vez que ha sido preguntado por un posible regreso de Sergio Canales. El que fuera uno de los grandes talentos de la cantera del Racing de Santander, con pasado en Valencia, Real Madrid y Real Betis, entre otros equipos, tiene contrato en Rayados de Monterrey hasta el próximo 30 de junio de 2026.

Sergio Canales, según declaró a ESTADIO Deportivo Borja Lasso, representante del jugador, enfocado en levantar un título con Rayados. "Sergio fue allí a Monterrey con un proyecto bastante bonito, en un momento muy importante de su carrera. Él dio el paso de ir allí. Lleva casi dos años y medio y está feliz dando un buen rendimiento. Está siendo de los mejores jugadores de la liga y ahora están justo terminando el Torneo Apertura, que empiezan en una semana los playoffs y él está enfocado en ser campeón con Rayados. Le falta ser campeón y su máximo deseo es poder ser campeón con ellos en este torneo", declaró Borja Lasso a este medio el pasado mes de noviembre.

El encuentro entre el presidente del Racing de Santander y Sergio Canales que dispara los rumores

Así, Sergio Canales, que ahora mismo está de vacaciones en su tierra, ha sido visto junto a Manuel Higuera, presidente del Racing de Santander. Manuel Higuera ha declarado en varias ocasiones que los contactos con Sergio Canales son habituales ya que les une una buena relación personal. En esta ocasión, la imagen de Sergio Canales y Manuel Higuera en una conocida cafetería de Santander, ha despertado todo tipo de rumores sobre su posible llegada al Racing en el próximo mercado de fichajes de invierno.

La agencia EFE, según ha podido conocer de mano del propio club cántabro, ha informado que este encuentro entre Sergio Canales y Manuel Higuera se enmarca dentro de la "relación personal" que mantienen. Sergio Canales declaró hace no demasiado tiempo que un posible regreso al Racing de Santander estaría supeditado a que se encuentre bien físicamente: "No me gustaría volver al equipo que me ha dado la vida, al equipo de mi ciudad, sin estar bien físicamente".

Desde el Racing de Santander, ante la viralidad que ha tomado la imagen en la que se ven Sergio Canales y Manuel Higuera, ha dejado claro que el jugador "tiene las puertas abiertas" pero que este encuentro no significa "que vaya a venir mañana".

El momento del Racing de Santander

Esta imagen que ha corrido como la pólvora en redes sociales llega con un Racing de Santander que está como un tiro en LaLiga Hypermotion. Los de José Alberto, tras 17 jornadas disputadas, son líderes de Segunda división con 35 puntos y esperan este próximo fin de semana la visita del Leganés. Los cántabros son el equipo más goleador de toda la Segunda división con 40 goles a favor.