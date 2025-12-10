Palo confirmado con la lesión de Ezkieta

El Racing de Santander informó de la baja del que hasta el momento era guardameta titular en Liga del cuadro de José Alberto

El Racing de Santander está convirtiéndose esta temporada en sinónimo de gol en LaLiga Hypermotion. El cuadro de José Alberto suma 40 goles en 17 jornadas, lo que supone una media mayor de dos goles por encuentro. Pero para que esos goles se conviertan en puntos, el Racing de Santander necesita también garantías, tanto bajo palos como en defensa. En lo que a la portería se refiere, los palos del Racing de Santander están protegidos en Liga por Ezkieta. El cancerbero de 29 años, que cumple su cuarta temporada en el Racing de Santander y que tiene pasado en el Athletic Club y en el filial del Barcelona, es el fijo en el sistema de José Alberto.

La lesión de Jokin Ezkieta que confirma el Racing de Santander

Ezkieta sufrió el pasado fin de semana una lesión en el transcurso del duelo del Racing de Santander ante el Cádiz en el Nuevo Mirandilla. El guardameta se dolió de su hombro derecho y aunque pudo terminar el encuentro ante los andaluces que terminó con triunfo para el Racing de Santander por 2-3, este mismo miércoles, el equipo líder de LaLiga Hypermotion ha lanzado el parte médico en el que informa de su baja.

El parte médico de Jokin Ezkieta

El Racing de Santander informó de la lesión de Ezkieta del siguiente modo: "El portero del Racing Jokin Ezkieta sufrió en el partido disputado ante el Cádiz CF en el Nuevo Mirandilla (2-3) una lesión muscular en el hombro derecho. El guardameta, a pesar de que pudo terminar el encuentro, acabó con mucho dolor y fue sometido a pruebas de imagen -que confirmaron la exploración inicial realizada sobre el césped- para emitir el presente marte médico ofrecido por ASISA, proveedor de salud del club cántabro. La referida dolencia ha impedido a Jokin Ezkieta participar en los dos últimos entrenamientos realizados por el equipo verdiblanco y le obligará a permanecer de baja -el periodo de recuperación dependerá de su evolución-".

José Alberto tendrá que tirar de Andreev

El Racing de Santander tendrá que recurrir ahora a Andreev, el portero búlgaro de 20 años que se convirtió este pasado verano en el primer fichaje de los de José Alberto. El guardameta, que solo ha tenido minutos en Copa del Rey, llegó cedido desde el Feyenoord y tendrá una oportunidad inmejorable de demostrar su nivel en un Racing que es líder de Segunda. Andreev tiene experiencia en la Conference League, que la disputó en al 2023/24 con el Levski de Sofía.