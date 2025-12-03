Yeray Cabanzón vuelve a suscitar interés por parte de dos equipos de LaLiga Hypermotion

Tras generar interés el pasado verano, el extremo del Racing de Santander, Yeray Cabanzón es objeto de deseo en este próximo mercado de invierno y equipos como el Sporting de Gijón o el Andorra están interesados en hacerse con sus servicios

El mercado de fichajes de invierno está cada vez más próximo y ya hay varios jugadores que han sonado para varios equipos. Una vez más, el Racing de Santander es uno de los equipos afectados por el interés de sus jugadores. En este caso se trata de Yeray Cabanzón, el cual ha despertado interés por rivales de la misma categoría del equipo cántabro, LaLiga Hypermotion.

Al igual que ocurrió este pasado verano, el extremo de la escuadra dirigida por José Alberto ha vuelto a despertar interés de cara al próximo mercado invernal periodo en el que dos equipos de la mencionada liga como son el Sporting de Gijón y el Andorra. Dicha información ha sido desvelada por el periodista especializado en el fútbol nacional, Ángel García, también conocido como Cazurreando. Así pues, dos rivales de la categoría pugnan por un jugador hasta ahora sin protagonismo con el conjunto cántabro.

Yeray Cabazón y su vuelta al escaparate

Tal y como ha mencionado la citada fuente y se hizo eco en su momento, ESTADIO Deportivo, el jugador vuelve a suscitar interés tras su gran campaña en Primera Federación donde vistió la camiseta de la Ponferradina. Esto le llevó a dar el salto de categoría hacia la división de plata pero desafortunadamente para sus intereses, el futbolista no está contando con el protagonismo deseado.

Conscientes de la situación, los mencionados equipos están dispuestos a hacerse con sus servicios aunque estando en vísperas del mercado de fichajes resulta complicado predecir cual será el siguiente paso de su equipo con el jugador. A día de hoy, su entrenador no está contando apenas con el mencionado jugador ya que solo ha disputado un encuentro como titular.

En el pasado mercado estival, ambos equipos preguntaron por su situación con el objetivo de hacerse con el jugador en forma de cesión ya que se presupone que los cántabros no querrán desprenderse de él tras buena pasada campaña. Lo cierto es que en el equipo norteño tiene difícil hacerse un hueco a día de hoy con un implacable Íñigo Vicente por la banda izquierda y Andrés Martín por la derecha.

El interés del Andorra por Yeray

No es la primera vez que el joven extremo es objetivo de estos dos equipos. En el caso del Andorra, ya mostró interés con Ibai Gómez al mando. De hecho, el Andorra se midió a él y a su equipo en el camino del ascenso a LaLiga Hypermotion. En dicho partido, Yeray estuvo a punto de hacer el gol de la temporada con un disparo desde 60 metros que impactó en el larguero.