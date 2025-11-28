José Alberto lanza el dardo a Ramis tras la polémica entre Burgos y Racing de Santander

El técnico del conjunto cántabro fue tajante en la previa del choque ante el Eibar: "Diré lo que me apetezca"

Hay partidos que duran más de 90 minutos, especialmente si en estos ha habido cierta polémica. Este fue el caso del pasado fin de semana entre Burgos y Racing de Santander.

Ramis recriminó a José Alberto que no hablara sobre los arbitrajes cuando si lo había hecho en la anterior jornada ante Las Palmas. Este viernes, José Alberto ha dejado claro que nadie le impondrá cuándo hablar o no.

José Alberto responde a Ramis tras la última polémica del Racing de Santander

José Alberto pidió respeto y no quiso entrar demasiado en la polémica con las palabras de Ramis: "No quiero contestar a nadie. Lo único que quiero es comentar sobre esto es que respeto la opinión de todo el mundo y lo único que pido es respeto también hacia mí. Creo que soy un entrenador que en mi carrera siempre he respetado la labor arbitral, he respetado la labor de otros compañeros, de entrenadores, respeto mucho a los jugadores propios y los del equipo rival. Y lo único que pido es el mismo respeto que tengo yo hacia la gente que la gente lo tenga hacia mí".

Insistido José Alberto sobre si no volvería a hablar de los árbitros más en la temporada, dejó claro que lo hará cuando él quiera: "Aquí cada uno juega las cartas como quiere y lo hemos visto en otras temporadas, lo estamos viendo en esta y yo diré lo que me apetezca en cada momento, como he hecho siempre, con el máximo respeto a todo el mundo".

José Alberto quiere hablar del fútbol del Racing de Santander y no de polémicas

El técnico del Racing de Santander insistió en hablar de fútbol y menos de polémicas arbitrales, dejando esta labor a los vídeos explicativos del CTA: "totalmente, el otro día lo único que quería era hablar del futbolístico porque creo que el equipo había hecho un gran partido. Para eso están los vídeos que hace el CTA ahora que creo que son magníficos, creo que es una iniciativa extraordinaria por parte de la Federación para aclarar las jugadas en las que haya dudas y todo el mundo tenga claro el porqué de las cosas".

Por último, José Alberto habló de la línea ascendente del Eibar: "Es un equipo muy bien armado, con una identidad muy clara, me gusta mucho la labor de Beñat San José, es un entrenador que no conocía hasta que ha llegado a Eibar y creo que está desempeñando un gran trabajo en una línea ascendente. Creo que tiene grandes jugadores, es un partido muy exigente para nosotros y un partido realmente difícil".