La surrealista estadística del Racing de Santander que ha terminado por romperse

Desde hace un año, el Racing de Santander ha ido encajando goles en todas sus visitas a los estadios de LaLiga Hypermotion y tras este periodo ha completado un encuentro como visitante si encajar un gol. Ha sido esta jornada frente al Burgos cuando ha roto esa mala racha

El Racing de Santander se ha caracterizado este año por mostrar un gran nivel ofensivo que le está valiendo ahora mismo un liderato compartido con el Deportivo de La Coruña y Las Palmas. Pese a ello, el equipo cántabro ha mostrado un gran punto débil durante todo el trascurso de la presente temporada y gran parte de la anterior y se trata de la dificultad de dejar la portería a cero, sobre todo en encuentros fuera de casa donde hasta este fin de semana llevaba un año justo recibiendo al menos un gol en todas sus visitas a los estadios de la categoría de plata.

La maldición del Racing fuera de casa

El equipo dirigido por José Alberto ha estado dominado por una estadística que también se puede llamar maldición y eso se debe a que en todas sus visitas, la afición visitante para ellos siempre celebraba un gol que su equipo le hacía al conjunto cántabro. Esto es duro de asimilar a pesar de que la racha de los suyos fuera de casa podía ser de victoria, empates o derrotas pero encajando goles en todos los partidos era complicado sacar un resultado positivo en la mayoría de visitas.

La estadística se rompe un año después

Un año después, los cántabros ha disputado un partido, precisamente complicado y frente a un rival directo por el ascenso y no han logrado encajar ningún tanto en contra. Los goles de Maguette y Asier Villalibre fueron los que imperaron en el marcador final siendo este de 0-2 para los verdiblancos. Lo realmente complicado no es que se rompiera la racha tanto tiempo después sino que su inicio coincida con su final precisamente un año justo después

El encuentro entre el Burgos y el Racing de Santander

Un polémico partido, con el colegiado del encuentro como protagonista significó el fin de la buena racha del Burgos en su trayectoria liguera. Y no es que el resultado fuera por la deficiente actuación del árbitro, con un desigual criterio a la hora de aplicar el reglamento con los dos equipos; fue porque el Racing fue mejor que el Burgos, aprovechó sus ocasiones y se llevó el partido defendiendo con fuerza y aprovechando los errores locales. De esta manera, los cántabros siguen dominando la categoría en ese triunvirato dominante en la categoría de plata.

Lo cierto es que los santanderinos han dado un gran paso para corregir un aspecto importante, la defensa, el verdadero talón de Aquiles del cuadro cántabro, el cual necesita matizar o corregir si quiere poner rumbo a la división de oro.