Carles Manso hace dudar a Piqué sobre el nuevo entrenador del Andorra

El Andorra sacó un punto, que pudieron ser tres, ante el Sporting de Gijón en el arranque de la jornada 16 de LaLiga Hypermotion. El técnico interino llegó al cuadro del principado en abril de 2024

El Andorra despidió el pasado 24 de noviembre a Ibai Gómez y lo hizo tras una racha de ocho partidos sin ganar que con apenas tres puntos sumados llevó a los del Principado a meterse en puestos de descenso a Primera RFEF. El Andorra empezó como un tiro y por momentos parecía que se convertiría en el Mirandés de la 2025/26 en Segunda división. Con el despido de Sergi Guilló, el Andorra se encontró una tesitura que ya empieza a ser más que habitual esta temporada en Segunda división, la no llegada de un nuevo técnico de manera inmediata provoca que tenga que ser un entrenador interino el que asuma el cargo en el siguiente encuentro.

Así paso en el Castellón con un Pablo Hernández que ha terminado siendo el elegido para estar hasta final de temporada y así sucedió en Real Zaragoza y Mirandés, con Emilio Larraz y Antxon Muneta respectivamente. El Andorra tomó la misma decisión y fijó a Carles Manso como entrenador para dirigir a los de Encamp ante el Sporting de Gijón este pasado viernes.

Carles Manso, el 'nuevo' entrenador del Andorra

Mucho se ha hablado esta semana sobre la situación del Andorra y de cómo el mismísimo Gerard Piqué, dueño y presidente del club, se ha vuelto a calzar las botas para estar presente los entrenamientos de esta semana junto al propio Carles Manso y Aitor Yeto como preparador físico. Carles Manso fue el que asumió las funciones de entrenador este pasado viernes y no le fue mal al que era hasta hace poco ayudante de Ibai Gómez. Carles Manso llegó al Andorra en abril de 2024 tras pasar por diferentes equipos como Badadalona Fitur o Manresa, aunque según recoge la web Transfermarkt, lo hizo como preparador físico.

El Andorra fue ganando hasta que en el tramo final del duelo ante el Sporting de Gijón, concretamente en el tiempo de descuenta, el colegiado señaló un penalti para los locales que tuvo una larga revisión desde el VAR y que finalmente transformó Gelabert. El Andorra ha estado fuera de los puestos de descenso hasta este mismo domingo, cuando el Granada ha sacado los tres puntos ante la Cultural Leonesa.

A pesar de esto, el equipo dejó buenas sensaciones y aunque sería una decisión sumamente arriesgada, convertiría a Carles Manso en el técnico más joven de toda la Segunda división con tan solo 33 años cumplidos el pasado 5 de noviembre.

De momento el Andorra se medirá el próximo 3 de diciembre a la Cultural Leonesa en la segunda ronda de la Copa del Rey, por lo que si Gerard Piqué no se da prisa, Carles Manso podrá tener una nueva oportunidad dirigiendo al cuatro tricolor.