Sporting de Gijón 1-1 Andorra: Gelabert evita el lío para Borja Jiménez

Los asturianos empataron en el minuto 100 con un tanto de César Gelabert desde los once metros el gol de Lautaro en el 80. El Molinón ya acumula tres partidos sin ver ganar a los suyos

Sporting de Gijón y Andorra se veían las caras este viernes en el encuentro que levantaba el telón de la jornada 16 en LaLiga Hypermotion. El cuadro de Borja Jiménez llegaba al choque en El Molinón con solo dos puntos sumados en las cuatro últimas jornadas tras empatar ante Eibar y Las Palmas. Esos dos puntos llegaron como local por lo que El Molinón ya sumaba dos duelos sin ver ganar a los suyos.

El Andorra, con Ibai Gómez ya despedido y con Carles Manso como técnico interino a falta de que llegue el entrenador definitivo, sumaba ocho partidos sin ganar en los que solo sumó tres puntos. Borja Jiménez ya avisó en la previa de que a pesar de que Ibai Gómez no estaba, esperaba un Andorra muy similar ya que los del Principado ya tienen una forma de juego muy marcada.

El Andorra domina en el arranque

El duelo arrancó con marcado dominio de balón visitante, si bien las principales ocasiones del primer tiempo ya fueron rojiblancas. El Sporting avisó primero con un disparo al poste de Gaspar tras una buena transición por banda izquierda al poco de superar el primer cuarto de hora, instantes previos a que el extremo asturiano abandonase el campo por problemas físicos. El partido entró en una fase de letargo, sin apenas ocasiones para uno y otro equipo más allá de algún intento desde media distancia, hasta que el Sporting elevó el paso en los últimos instantes del primer tiempo.

Ya superado el minuto 40, Guille Rosas aprovechó el error de Minsu en el área al intentar despejar y se quedó mano a mano con Aron, disparando potente con su pierna zurda, pero encontrándose con la parada salvadora del meta. Al filo del descanso, Juan Otero sumaría una doble ocasión, especialmente un disparo cruzado desde el interior del área que desvió en última instancia un defensor.

Gelabert salva la papeleta en el Sporting de Gijón, previa revisión del VAR

El buen tramo rojiblanco previo al paso por vestuarios tuvo su continuidad en el inicio de la segunda parte, sumando pronto una nueva doble ocasión con un remate de Gelabert desde dentro del área que paró Aarón y cuyo rechace enganchó de volea Otero con todo a favor, pero impactando en Gael Alonso cuando el balón se dirigía a gol. Posteriormente sería Guille Rosas el que tendría su reválida en un nuevo mano a mano ante Aarón después de que el lateral acompañase en una larga carrera a Gelabert, que le cedió el esférico en el área, pero nuevamente la definición del lateral fue errada, finalizando con una nueva parada del meta.

Con el paso de los minutos y un Sporting más presente en campo rival, un pase comprometido de Perrin acabó con la pérdida de Justin y la posterior contra del Andorra, que culminó con la carrera al espacio de Lautaro y la definición del atacante, que superó a Yáñez para poner en ventaja a los suyos. Cuando todo parecía decidido y la balanza caía en favor del conjunto andorrano, el Sporting tuvo un último córner que cabeceó Caicedo y que Allende desvió en una jugada que propició una revisión de VAR de varios minutos hasta que el colegiado, Ojaos Valera, acudió al monitor y señaló la pena máxima. Gelabert se encargó de transformar un penalti que llegó en el minuto 100 tras una larga revisión de VAR.

El Sporting y el Andorra se congelan en la clasificación

Con este empate, el Andorra no modifica demasiado su situación en LaLiga Hypermotion ya que los de Carles Manso suman 18 y podrían volver a caer a puestos de descenso si EIbar o Granada empatan o ganan respectivamente. El Sporting se queda en la novena plaza con 21 puntos y con la sensación de que los asturianos están pasando uno de los peores momentos desde que llegó Borja Jiménez.