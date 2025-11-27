Borja Jiménez aclara lo del Sporting de Gijón

El técnico dejó claro que el objetivo de los asturianos es alcanzar los 50 puntos que marcan la permanencia en LaLiga Hypermotion

El Sporting de Gijón está teniendo de la mano de Borja Jiménez dos caras muy diferentes. La primera fue la de conseguir un nueve de nueve en sus tres primeros partidos. Después llegó el pase en la primera ronda de la Copa del Rey y posteriormente cuatro partidos en los que los asturianos no pudieron sumar triunfos y se tuvieron que conformar con dos empates. En esa tesitura y recibiendo en El Molinón a un Andorra que aún no ha decidido su nuevo entrenador, Borja Jiménez pide calma ya que la experiencia le da el conocimiento suficiente para saber gestionar este momento.

Borja Jiménez aclara el objetivo real del Sporting de Gijón

Borja Jiménez retomó palabras del día de su presentación con el Sporting de Gijón para recordar que llegó al Molinón con el primer objetivo de alcanzar los 50 puntos, es decir, la permanencia en Segunda: "No cambia. En mi presentación también hablo de 50 puntos. El discurso es parecido. Llegamos al equipo con nueve puntos. Lo dije desde el primer día, que teníamos que ser ambiciosos. Dije que en estos dos años estaríamos en disposición de pelear por el ascenso, pero el mensaje son los 50 puntos. Y poder aspirar a todo una vez los tengamos".

El Sporting de Gijón no ha podido contar con demasiados días para preparar su partido ante el Andorra pero para Borja Jiménez eso no supone ningún problema y se adapta a la situación del calendario: "Poquita porque al final el martes teníamos la fatiga del partido y nos quedamos con el entreno de ayer y de hoy. Hay tranquilidad, independientemente de los resultados. La experiencia me dice cómo hay que comportarse estos momentos. Con la normalidad de tener dos sesiones para preparar un partido y decidir quiénes son los mejores y ganar".

Un Andorra en una situación complicada

Con la salida de Ibai Gómez, el Andorra está sin entrenador fijo pero Borja Jiménez apuesta por un cuadro andorrano con un juego muy similar al de jornadas anteriores: "El Andorra tiene un perfil de juego muy marcado este año y los anteriores. No creemos que haya mucha variante en cuanto a cómo entienden el futbol y cómo hacen las cosas independientemente de quién sea el entrenador. Por eso están madurando bien la decisión para acertar bien con el perfil. No creemos que haya muchas modificaciones. Sabemos lo que tenemos que hacer. Nos encontraremos un equipo muy parecido al de estas 14 semanas".