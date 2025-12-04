La afición del Leganés dice basta: anuncian medidas contra equipo y directiva

El cuadro pepinero vivirá este jueves un hecho que hará que la segunda ronda de Copa del Rey ante el Albacete se vuelva más fría en la grada. El grupo de animación 'Once Leones' ha anunciado una protesta

La situación del Leganés no mejora y seguirá siendo así mientras los resultados de los pupilos de Paco López no se vuelvan positivos. El finde pasado el Leganés cayó ante el Real Zaragoza con bastante polémica por medio pero sin tapar los errores arbitrales la complicada situación de los pepineros. Al Leganés solo le salva de caer en puestos de descenso a Primera RFEF la mejor diferencia de goles respecto al Andorra.

Así, el Lega afronta este jueves el duelo de la segunda ronda de la Copa del Rey ante un rival de su Liga como el Albacete que también anda peleado con la victoria en las dos últimas jornadas. Como siempre, el papel de la grada será fundamental, más si cabe en estos momentos delicados para los madrileños.

Desde 'Once Leones' apuestan por una huelga de animación en el Leganés - Albacete

Este jueves, el grupo de animación 'Once Leones' ha lanzado un comunicado para expresar su malestar con el equipo y con la directiva. Además, en dicho comunicado se recogen una serie de acciones a ejecutar en los próximos partidos del Leganés.

La primera surtirá efecto este mismo jueves y supondrá que dicho grupo de animación llevará a cabo una huelga en la animación ante el Albacete. Si el ambiente ya es frío, lo será aún más. La segunda medida se tomará el domingo y dicho grupo de animación no entrará a Butarque hasta que se cumplan los 10 primeros minutos de partido, empezando a animar a partir del minuto 15 como muestra del "descontento" y para dejar claro que la afición "exige respeto y compromiso", tal y como se recoge en el comunicado.

Comunicado del grupo de animación 'Once Leones'

El comunicado del grupo de animación 'Once Leones' recoge lo siguiente: "Desde la grada queremos anunciar que, muy a nuestro pesar, nos vemos obligados a iniciar una huelga de animación. La situación actual del equipo nos duele profundamente y jamás hubiéramos querido llegar a este punto, pero tras mucho tiempo esperando mejoras, no vemos cambios ni intención real de que se produzcan. Siempre hemos estado ahí, apoyando sin condiciones, pero sentimos que ahora es el equipo y sobre todo la directiva quien nos está dando la espalda. Por ello, nos vemos obligados a responder del mismo modo. Las medias a tomar por nuestra parte son las siguientes:

Huelga de animación total que tendrá lugar hoy en el partido de Copa del Rey.

Y de cara al domingo, entraremos al estadio en el minuto 10 y comenzaremos a animar a partir del minuto 15 como muestra de nuestro descontento y para dejar claro que la afición exige respeto y compromiso.

Esta decisión no es un acto contra los colores ni contra el escudo, sino un mensaje claro: la afición merece señales de reacción. Ojalá pronto podamos volver a animar como siempre, pero hasta entonces, mantendremos esta postura. La grada siempre estará, pero no puede seguir sosteniendo sola lo que el equipo y la directiva no demuestran en el campo. Grada de Animación Once Leones".

Los socios pagarán en la Copa del Rey

Paco López fue preguntado este pasado miércoles sobre una decisión del club con la afición y que supone que los socios tengan que pagar para ver este partido de Copa del Rey. El técnico del Leganés no quiso entrar a valorar la decisión y prefirió centrarse en su trabajo: "Bastante tengo yo con enderezar los resultados, con motivar al equipo, con darle la vuelta a estos resultados como para entrar en eso. Sí que es verdad que desde el principio hemos abogado porque esto es de todos, que rememos todos en la misma dirección y tratamos de que sea así. Luego hay decisiones en las que la primera noticia que tengo también, te digo, es un poco la que me estás diciendo tú. Lo que sí que estoy seguro y convencido es que tenemos una afición tan fiel al equipo que mañana, los que estén —que van a ser muchos— van a apoyar, van a ayudar y van a estar ahí al lado del equipo como lo han hecho siempre".