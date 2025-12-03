Se confirma el error arbitral contra el Leganés

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) analizó en su programa 'Tiempo de Revisión' la expulsión de Marvel el pasado fin de semana en el duelo ante el Real Zaragoza y determinó que el VAR no debería de haber entrado

El pasado fin de semana la jornada de LaLiga Hypermotion estuvo llena de polémicas arbitrales. Una de ellas se produjo en el Ibercaja Estadio, cuando en el transcurso de la primera mitad, sin haberse llegado aún a la primera media hora de partido, Marvel conduce el balón, lo abre a banda y en el intento de zafarse de su rival, lo empuja y le toca la cara levemente. Esta acción fue señalada en un principio como falta y tarjeta amarilla pero el VAR llamó al colegiado del encuentro para pedirle que acudiese al monitor a revisarla.

Tras dicha revisión, consideró que la acción era merecedora de tarjeta roja. El Leganés se quedaba con 10 y Paco López se quejó en rueda de prensa de la falta de análisis del juego por parte del VAR y de la problemática que supone el mostrar una imagen congelada: "Si tú le paras al árbitro una imagen donde conecta la mano con la cara del rival, pues lógicamente vas a pensar que es expulsión, cuando realmente tú ves toda la imagen, ves toda la secuencia y es un lance más del juego, porque ahí no hay ningún tipo de agresión". Este pasado martes, el programa que emite la RFEF, 'Tiempo de Revisión', espacio en el que se analizan las jugadas más polémicas de la jornada, se le dio la razón al Leganés y ase admitió el error del colegiado.

El CTA le da la razón al Leganés: el VAR Se equivocó

El programa 'Tiempo de Revisión' puso en pantalla la secuencia de la expulsión de Marvel que supuso dejar al Leganés con 10 y mientras tanto, una voz en off, narraba lo ocurrido del siguiente modo: "Un jugador del Leganés conduce el balón perseguido por un rival del Zaragoza. Tras abrir a banda, el visitante se quita de encima al jugador local extendiendo el brazo y empujándolo por el hombro y con el mismo movimiento toca con un leve contacto residual en la cara", empieza en su descripción, siguiendo con el tramo en el que el VAR llama al colegiado: "El árbitro señala falta – continúa – y amonesta al jugador por considerar al acción temeraria. Sin embargo, el VAR considera revisión por posible conducta violenta. Tras ver la jugada en el monitor, el colegiado cambia su decisión y muestra tarjeta roja".

El vídeo continúa explicando cómo en la acción de la expulsión de Marvel, el VAR no contaba con elementos suficientes para la aplicación de la regla número 12: "La regla 12 distingue entre acciones temerarias, amonestación y conducta violenta (expulsión). Se considera conducta violenta cuando un jugador emplea fuerza excesiva o brutalidad contra un adversario. En este caso el contacto carece de elementos para considerarlo como violento. Y se produce en el contexto de una disputa por la posición".

La conclusión del CTA en la expulsión de Marvel

Por último, el fragmento concluye con la conclusión del CTA sobre la acción y admitiendo el error del VAR: "El CTA -concluye esta revisión- considera que la decisión inicial del árbitro fue correcta, falta y amarilla por acción temeraria. La intervención del VAR no debió producirse, ya que se trata de una conducta violenta, y por lo tanto no hay error claro, obvio y manifiesto. El CTA subraya la importancia de aplicar el protocolo VAR únicamente en casos evidentes". Ante esta conclusión del CTA en su programa 'Tiempo de Revisión' que se emite cada semana en el canal de la RFEF, el Leganés espera que el Comité de Competición le retire la roja a Marvel y que Paco López pueda contar con el jugador de cara al próximo duelo de Liga ante el Córdoba.