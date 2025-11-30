Paco López se queja con dureza del VAR tras las expulsiones en el Leganés

El técnico del cuadro pepinero lanzó un importante alegato tras ver como su equipo se quedaba con nueve futbolistas. "Si tú le paras al árbitro una imagen donde conecta la mano con la cara del rival, pues lógicamente vas a pensar que es expulsión", afirmó

Las quejas sobre las intervenciones del VAR en los encuentros de LaLiga Hypermotion empiezan a convertirse en una costumbre que puede llegar a ser peligrosa para el trabajo del estamento arbitral. En pocos días ha habido escritos al CTA por parte de Almería y de Burgos. Además, Alberto González, técnico del Albacete, se quejó este pasado sábado tras el encuentro ante el Deportivo de La Coruña.

Este domingo le tocó el turno a Paco López en el Leganés. El técnico del conjunto pepinero protestó por la expulsión de Marvel cuando no se había cumplido la primera media hora de partido. El Leganés terminó el partido con nueve y Paco López tuvo que ser sujetado por su banquillo cuando trataba de pedirle explicaciones al árbitro.

Paco López pide una vuelta al VAR

Paco López elogió primero al VAR por lo que aporta en fueras de juego, manos y goles claros, para seguidamente, criticar su intervención en jugadas como las de la expulsión: "La pena es otra vez esta herramienta tan valiosa que creo que es el VAR, sobre todo en fueras de juego claros, en manos, en goles claros, donde se ve que es una herramienta, yo sigo estando a favor, pero lo que a mí me cuesta ver realmente, con la igualdad que hay hoy en día, con todo lo que se están jugando los equipos, es que se penalice una expulsión por lo que ha pasado hoy con Marvel".

El técnico del Leganés insistió cuando habló sobre que el VAR y los árbitros no analizan el juego y se limitan a ver una imagen en pausa: "Es que volvemos a lo mismo, no son capaces de analizar el juego. Si tú le paras al árbitro una imagen donde conecta la mano con la cara del rival, pues lógicamente vas a pensar que es expulsión, cuando realmente tú ves toda la imagen, ves toda la secuencia y es un lance más del juego, porque ahí no hay ningún tipo de agresión. Y es una pena que estas cosas puedan enturbiar el fútbol con todo lo que nos estamos jugando. Le tienen que dar una vuelta porque es una lástima que un partido se pueda decidir así, con lances como este".

Cristicas a Keidi Bare por parte de Paco López

Paco López también atizó a Keidi Bare por quedarse en el suelo tras el lance con Marvel: "Una cosa es que yo entienda que puedan traer el VAR a una agresión clara, una agresión sin balón, pero es que luego, como los futbolistas lo saben y cada uno intenta sacar partido de todo esto, en cuanto hay el menor roce de este tipo se van a caer, sean de unos o de otros. Aquí todos, no estoy hablando solamente del Real Zaragoza, pero todos los días pasa. Como la jugada de Kedi Bare, que te quedas en el suelo tratando de que entre el VAR y pase lo que ha pasado hoy".