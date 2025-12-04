El Comité pasa del Leganés y endurece la sanción a Marvel

El Comité de Disciplina de la Federación Española de Fútbol no atiende las alegaciones del Leganés a pesar de que el CTA reconociera que había habido un error en la aplicación del artículo 12. El castigo será de dos partidos

En el Leganés no están para muchas bromas y menos con el colectivo arbitral. El pasado fin de semana los pepineros terminaron con nueve su duelo ante el Real Zaragoza y fue especialmente polémica la expulsión de Marvel en el primer tiempo.

El jugador del Leganés pugnó con un defensor y en el intento de zafarse de él, le golpeó el rostro levemente. El árbitro lo expulsó, Paco López se quejó en rueda de prensa y días después, el CTA, en su programa semanal 'Tiempo de Revisión', admitió que había habido un error en la aplicación del artículo 12. Hasta ahí todo 'normal' y a partir de todo este proceso y con el recurso del Leganés presentado, se esperaba que la expulsíón a Marvel se quedase en una cartulina amarilla.

El Comité le quita la razón al CTA y castiga al Leganés

El Leganés esperaba un giro a su favor de los acontecimientos en torno a la expulsión de Marvel pero si algo podría salir mal, ha salido. El Comité de Disciplina de la RFEF no es que no haya anulado la expulsión de Marvel, sino que ha aumentado en un partido la sanción y ahora el pupilo de Paco López tendrá que cumplir dos partidos de sanción. Así, Marvel no estará disponible ni ante el Córdoba ni ante el Racing de Santander.

Pero ahí no se quedan las malas noticias para el Leganés, que también ha confirmado las sanciones para Duk por la roja que vio ante el Zaragoza y a Diawara por acumulación de cartulinas.

El recurso del Leganés por la expulsión de Marvel

El Leganés presentó el siguiente recurso para tratar de anular la expulsión de Marvel: "El club alegante señala en su escrito que en la acción de D. Marvelous Antolín Garzón (Marvel) en ningún momento concurre una verdadera intencionalidad dolosa o gravedad, y que la violencia de la jugada no alcanza una intensidad necesaria para ser considerada como una agresión. Alega asimismo la atenuante de no contar con antecedentes disciplinarios relevantes".

El Comité de Disciplina de la RFEF en su respuesta al Leganés y que por tanto confirma la expulsión de Marvel, alegó: "El reiterado visionado de las imágenes presentadas por el alegante ha permitido a este comité comprobar como los hechos protagonizados por el jugador expulsado resultan compatibles con la descripción efectuada por el colegiado, resultando de aplicación el artículo 130.2 del Código Disciplinario federativo".

Paco López reacciona y no cree en las casualidades

Paco López aprovechó la rueda de prensa de este pasado miércoles en la previa del duelo ante el Albacete de Copa del Rey, para hablar de estas últimas decisiones en torno a la expulsión de Marvel: "También se pueden cuestionar decisiones arbitrales, aunque te estés jugando una sanción. El ejemplo del otro día es muy fuerte: la expulsión de Marvel. Si hasta el Comité Técnico de Árbitros, que se reunió ayer como todas las semanas analizando las jugadas polémicas, tanto de Primera como de Segunda, ha sido la única jugada en la que le han quitado la razón al árbitro de su decisión. Y encima hace pocos minutos me llega la información de que ha sido sancionado con dos partidos. El Comité Técnico reconoce que es injusta la expulsión y encima no solamente te han perjudicado en ese partido, porque vas ganando 0-1 y te quedas con un jugador menos casi 70 minutos, sino que encima tienes que quedarte sin el jugador dos partidos. Hay algo que a mí no me cuadra. No me cuadra, sinceramente".