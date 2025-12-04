Cae el décimo entrenador en LaLiga Hypermotion con la destitución oficial de Paco López

La derrota del Leganés en la Copa del Rey frente al Albacete ha culminado con la destitución del técnico del equipo pepinero, Paco López, el cual se convierte en el décimo entrenador destituido en LaLiga Hypermotion

El curso del Leganés en esta 2025/26 no está yendo como esperaba y el Leganés ha tomado la decisión que muchos intuían, el club ha tomado la decisión de destituir a Paco López, el cual se encontraba en una situación complicada. La derrota de su equipo en el encuentro de Copa del Rey contra el Albacete ha sido la gota que ha colmado el vaso y además de que el equipo dice adiós de manera prematura a la competición de KO también lo ha hecho con su hasta ahora técnico, Paco López, el cual ha sido destituido tras el final del partido. Todo hace indicar que este era el verdadero ultimátum para un entrenador que no ha podido reconducir el rumbo de su equipo hacia Primera División.

La racha del Leganés

Lo cierto es que el conjunto madrileño se encontraba lejos de las expectativas este año en la división de plata cuatro derrotas en las últimas cinco jornadas y a un solo punto del descenso, el Leganés ha tomado la decisión de finalizar el contrato con Paco López y se convierte de esta manera en el décimo técnico destituido en LaLiga Hypermotion, la cual ha demostrado no tener cuartel con sus entrenadores. Si que es cierto que si no se tiene en cuenta a Emilio Larraz con el Zaragoza, seria el noveno destituido. Con esta dinámica, LaLiga Hypermotion va camino de batir el récord de destituciones de entrenadores en los últimos tiempos.

Igor Roca será el entrenador a corto plazo

El Leganés también ha tomado otra decisión a corto plazo con la elección de su nuevo entrenador momentáneo y será Igor Oca, el entrenador del Leganés B el que dirigirá la sesión de entrenamiento de este viernes y se sentará en el banquillo del equipo pepinero en Butarque este domingo en el partido ante el Córdoba a la espera de la contratación de un nuevo entrenador.

El comunicado oficial del Leganés

Tras el término del partido frente a un rival directo, el club ha publicado en su web lo que ya se intuía, el comunicado del cese del entrenador, cosa que ya se intuía. Así reza el comunicado oficial de la entidad.

"Tras la eliminación en Copa del Rey de este jueves y los últimos resultados en la competición liguera, el C.D. Leganés ha tomado la decisión de finalizar su relación contractual con el entrenador del primer equipo, Paco López. Desde el C.D. Leganés le deseamos toda la suerte en su futuro tanto personal como profesional. El entrenador del C.D. Leganés 'B', Igor Oca, dirigirá la sesión de entrenamiento de este viernes y se sentará en el banquillo el domingo en el partido ante el Córdoba C.F. (16:15 horas)".