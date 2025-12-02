El Leganés le busca recambio a Paco López

El cuadro pepinero, según ha informado el diario AS, estaría contactando con diferentes agencias de representación ante una situación muy complicada que deja a los de Butarque igualado a puntos con los puestos de descenso

Hace no demasiados días, el presidente del Leganés, Jeff Luhnow, hablaba en su última intervención pública de que el puesto de Paco López no corría peligro y que había confianza total en su trabajo. "La dirección deportiva, la plantilla y yo mismo apoyamos a Paco López. No creemos que el cambio mejore nada", sentenció.

Después de esas palabras llegó la derrota del Leganés ante el Real Zaragoza, con polémica, emoción, pero en definitiva, un botín nulo de puntos en su visita al Ibercaja Estadio para medirse al Real Zaragoza. Con esta derrota el Leganés se quedó igualado a puntos con los puestos de descenso (solo su mejor diferencia de puntos le salva de entrar).

La urgencia en Butarque no viene por esta situación en sí, llega porque los pepineros son uno de los recién descendidos desde Primera y en teoría deberían estar peleando por los puestos de ascenso. En esta tesitura, según informa el diario AS, el Leganés ya le estaría buscando recambio a Paco López pero el giro en el banquillo no llegaría, en principio, de forma inmediata.

El despido de Paco López puede esperar

Según apunta el citado diario, el Leganés estaría sondeando a diferentes agencias de representación en busca de conocer qué entrenadores tiene a disposición para contratarlos en el caso de que se decida cesar a Paco López. De momento el Leganés está recopilando nombres y no tienen ningún candidato favorito para el puesto de entrenador en Butarque. Este sosiego a la hora de buscar un nuevo entrenador se debe a que los pepineros no tienen decidido cesar a Paco López y le dan de margen esta semana para ver si el equipo reacciona.

Las últimas balas de Paco López

El Leganés de Paco López tendrá esta semana ración doble de partidos ya que como a una gran mayoría de equipos de Segunda, les llega la segunda ronda de la Copa del Rey. Los pepineros recibirán en Butarque al Albacete de Alberto González, que viene de perder en Liga ante el Deportivo de La Coruña en un choque en el Carlos Belmonte en el que también hizo acto de presencia la polémica arbitral.

Tras esta eliminatoria copera a partido único, Paco López tendrá de nuevo al público a su favor el domingo a partir de las 16:15. Los madrileños recibirán al Córdoba de Iván Ania, en la zona media de la tabla y con solo dos puntos en las últimas cuatro jornadas.

Los andaluces llevan sin ganar desde el 2 de diciembre que vencieron en casa ante el Ceuta. Por tanto, ante Albacete y Córdoba está el futuro de Paco López, al que habrá que escuchar atentatemente en la rueda de prensa previa al partido de Copa del Rey para saber cuál es su pensamiento sobre las informaciones en torno a su futuro.