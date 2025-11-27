El Leganés zanja el debate sobre el posible despido de Paco López

Jeff Luhnow habló en el podcast CD Pepineros que dirige Óscar Egido sobre la continuidad del técnico de los madrileños: "La dirección deportiva, la plantilla y yo mismo apoyamos a Paco López", declaró

El Leganés no está teniendo ni mucho menos la temporada que se espera de un equipo que es un recién descendido desde Primera y que debería estar peleando por estar en los puestos de ascenso directo. Los de Paco López cayeron el pasado fin de semana ante uno de los que en teoría debería ser un rival directo por el ascenso como es el Almería, además lo hizo con claridad y como local.

Esta derrota planteó serias dudas sobre la capacidad de Paco López de llevar este barco a buen puerto ya que el Leganés suma 18 puntos tras 16 jornadas y solo tiene el descenso a un punto. Esta situación no es nueva para Paco López, que el pasado curso vivió algo similar con el Cádiz, donde terminó siendo despedido. Jeff Luhnow, presidente del Leganés, habló sobre Paco López en el podcast CD Pepineros que dirige Óscar Egido.

El futuro de Paco López está en el Leganés

El presidente del Leganés dejó claro que despedir a Paco López no es la solución para que la dinámica del equipo cambie ya que la plantilla seguiría siendo la misma: "Si creyésemos que cambiar el entrenador nos daría mejor rendimiento, lo habríamos hecho. Pero ni yo, ni Andrés, ni los jugadores, internamente no estamos convencidos de que vaya a cambiar la dinámica. Sí, llegaría un nuevo modelo de juego, pero la plantilla sería la misma. Aquí lo normal es cambiar de entrenador". Pero Jeff Luhnow fue más allá e insistió en que existe un apoyo total a Paco López: "La dirección deportiva, la plantilla y yo mismo apoyamos a Paco López. No creemos que el cambio mejore nada".

El Leganés atiza y elogia a partes iguales a sus fichajes de verano

El presidente del Leganés no se cortó a la hora de hablar de cómo hay jugadores que han dado un nivel superior al esperado y otros que no han llegado al rendimiento que se preveía: "Hasta enero, no hay mucho que podamos hacer. Cuando analizamos la plantilla, porque cada semana lo analizamos, cada semana tenemos un proceso muy complejo de reuniones y análisis de los partidos -con resúmenes de cada jugador-, hay ciertos jugadores que han superado lo que esperábamos, y hay otros que no han llegado a lo que esperábamos". Además, lanzó el guante sobre los fichajes del próximo mercado de fichajes de invierno a Andrés Pardo, jefe de la dirección deportiva: "Todos tenemos idea de dónde necesitamos fichar. Pero tenemos una dirección deportiva liderada por Andrés Pardo".

Continuando con el tema de los fichajes, Jeff Luhnow explicó dónde se había invertido el dinero obtenido por el traspaso de Diomande: "Ese dinero lo invertimos en los fichajes, en las renovaciones de Lalo, Naim, Guirao… trajimos fichajes en los que pagamos como Marvel, Figueredo, Pauwels… No hemos dejado de hacer ningún fichaje este verano por dinero". Además, desmintió que esta venta fuese por 23 y no por 20 como informó el propio club pepinero.

Por último, lanzó un dardo al anterior capitán del Leganés, Sergio González, y su falta de iniciativa para salir a hablar con la afición cuando los resultados no se daban: "Estoy agradecido que los jugadores salieran a hablar con la afición. Hace dos o tres años, eso no ocurría. Tuvimos que hablar con Sergio González, que en los momentos complicados, salieran a hablar con la afición. Y empezaron a hacerlo, aunque era difícil. Jorge, como ha sido capitán muchos años, él entiende que eso se tiene que hacer. No es una obligación, pero es algo que todos apreciamos".