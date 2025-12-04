Reunión prevista en el Real Zaragoza para hablar de fichajes

Rubén Sellés confirmó que en los próximos días, el técnico y la dirección deportiva que comanda Txema Indias, se reunirán para hablar del mercado invernal. "Txema tiene su propio proceso" declaró el técnico

El Real Zaragoza ha dado un giro de 180 grados en las últimas tres semanas. De ser un equipo que por momentos daba pena por tratarse de un conjunto histórico con un título europeo en sus vitrinas, ha pasado a ser un equipo que sus buenas sensaciones distan mucho de su situación clasificatoria en Segunda, donde sigue siendo último. Así, este pasado miércoles, Rubén Sellés habló de los próximos pasos del equipo en la previa del duelo de Copa del Rey de este miércoles ante el Burgos. El técnico del Real Zaragoza explicó que está prevista una reunión para ver los movimientos que tiene previsto el equipo de cara al próximo mercado de fichajes de invierno.

"La reunión se hará durante los próximos días. Es verdad que hemos tenido conversaciones y, obviamente, dentro del club los procesos son más largos. Txema tiene su propio proceso, independiente de la situación en la que se encuentra el equipo. Ni hace tres semanas estábamos tan mal en cuanto a lo que éramos ni ahora somos tan buenos. El equipo debe seguir un proceso natural y a partir de ahí abordaremos el tema en los próximos días", declaró Rubén Sellés en relación al mercado de fichajes del Real Zaragoza.

El momento del Real Zaragoza

Sigue Rubén Sellés instalado en la exigencia con el Real Zaragoza y en esa tesitura analizó los puntos que como técnico cree que pueden mejorarse en los maños: "Todavía tenemos bastante margen de mejora. Seguimos teniendo situaciones en las que podemos ajustar bastante mejor, en casi cada momento del juego. Estamos en una versión muy reconocible de lo que queremos ser, pero creo que aún tenemos bastante que aportar. A nivel ofensivo empezamos a generar en base a los espacios que queremos atacar. El otro día tuvimos tres ocasiones de gol muy claras en los primeros minutos, en el once contra once. También nos faltó contundencia a nivel defensivo en la única aproximación del rival. Mostramos más o menos por dónde podemos ir. Siempre vamos a intentar ajustar en base a lo que hace el rival, pero ese gol nos da un menos porque con todo lo que habíamos transmitido, nos puso por detrás en el marcador. Y ahí quiero destacar la reacción del equipo y del público. La afición asumió esa situación como una situación aislada y se puso a aplaudir al equipo. Es un paso adelante que hemos dado todos como Real Zaragoza".

En esa mejora puede estar el hacer un buen papel este miércoles ante el Burgos en la Copa del Rey. Los maños recibirán en el Ibercaja Estadio a los de Ramis para tratar de brindarle a su afición la tercera victoria como local de la era Sellés. El técnico dejó claro que la Copa del Rey es importante por todo lo que supone: "No molesta, al contrario, es una competición que históricamente en el club gusta. Y es una competición que a nosotros nos permite seguir dando pasos adelante y ver a algunos de los jugadores que no han iniciado tantos partidos como probablemente se merecen por el nivel que están mostrando tanto en los entrenamientos como cuando han intervenido en los partidos".

El técnico del Zaragoza no quiere que se les llame ganadores por haber sumado un extraordinario nueve de nueve y pide prudencia: "Yo veo que hemos abandonado el discurso de víctimas, como plantilla y entrenador, como club y como afición. Hemos abandonado el discurso de a ver qué pasa o si tenemos el día. Ahora estamos en un discurso en el que como mínimo somos tan competitivos como el que tenemos delante. Y dentro de eso, sabemos que si estamos todos juntos es difícil batirnos. Llevamos dos semanas ganando y no creo que podamos llamarnos ganadores. Nos queda mucho todavía. Sí que podemos decir que somos tan competitivos como cualquiera y que vamos a ir a por los partidos, pero creo que tenemos que seguir dando pasos. Yo no nos llamaría ganadores. No podemos pasar de ser víctimas totales a ser ganadores en dos semanas". Además, descartó que antes fueran muy malos y ahora muy buenos: "Tenemos muy claro que no éramos tan malos ni ahora somos tan buenos y que debemos seguir mejorando".