La premonición de Gabi y la cláusula que pidió firmar a Atlético y Zaragoza

El ex centrocampista se marchó en 2007 al conjunto maño, pero con todo ya firmado pidió que se incluyera una opción de recompra para el club colchonero. Acabó regresando cuatro años después para hacer historia a las órdenes de Simeone

No hay duda de que Gabi Fernández es uno de los futbolistas que mayor huella ha dejado en la historia del Atlético de Madrid. Con 417 partidos oficiales disputados con la camiseta rojiblanca, el ex centrocampista es el decimosegundo en el ranking que lidera con holgura Koke resurrección. Pero para alcanzar esa cifra y entrar en el Olimpo de los dioses colchoneros, el madrileño tuvo que trabajar duro y 'picar piedra' lejos del Vicente Calderón. El antiguo feudo a orillas del Manzanares era aún la casa del equipo con el que debutó en enero de 2004 en un partido a domicilio ante el Sevilla FC en la Copa del Rey, con Gregorio Manzano en el banquillo.

Tras participar también en LaLiga aquella campaña en otros seis encuentros, Gabi se marchó cedido al Getafe para adquirir experiencia en la elite y con su buen rendimiento como azulón se ganó un billete de regreso a la primera primera plantilla rojiblanca. Con ella disputó 33 partidos en la campaña 05/06 y 22 en la 06/07. No había logrado asentarse ese último curso en el once de Javier Aguirre y el técnico mexicano le abrió las puertas.

Leyenda también en el Zaragoza

Fue entonces cuando apareció el Real Zaragoza, que se hizo a coste cero con los servicios del ex mediocentro. En La Romareda dejó su impronta durante cuatro temporadas en las que disputó 143 choques. Pero antes de convertirse en ídolo de la afición maña, Gabi se marchó del Atlético sabiendo que volvería. De hecho, tras el acuerdo alcanzado entre las partes para su salida, y una vez ya firmado todo el papeleo, regresó a las oficinas para hacerle una petición al club colchonero que demostraba la plena confianza que tenía en sus cualidades. En concreto, solicitó que se incluyese una opción de recompra por parte de la entidad colchonera que fue aceptada por ambos equipos, según ha desvelado el periodista Rubén Uría en El Desmarque.

3 millones de euros por su regreso

Tuvo que esperar a 2011, de nuevo con Gregorio Manzano al frente del equipo, para ver hacerse realidad su premonición. El Atlético pagó 3 millones de euros por su fichaje y durante siete campañas se convirtió en uno de los pilares de un equipo histórico, después de la llegada de Diego Simeone en la jornada de 17 de aquella misma temporada. Con el argentino al mando, Gabi llegó a ser capitán y protagonista en la conquista de la Copa del Rey en 2013 y LaLiga en 2014, además de alcanzar la final de la Champions aquel mismo año.

Su carrera como entrenador

De forma un tanto sorprendente, en 2018 hizo las maletas para jugar sus dos últimas cursos en el Al Sadd de Qatar, donde siguió conquistando títulos. Pero aún hubo un segundo regreso para comenzar su carrera de entrenador en la cantera rojiblanca, siendo asistente de Luis Tevenet en el Atlético Madrileño durante dos ejercicios. De ahí, volvió a transitar los mismos caminos que en su etapa como jugador, pasando también por la cantera y el filial del Getafe hasta estrenarse en la elite este mismo año de la mano del Zaragoza, de donde fue destituido el pasado octubre. ¿Habrá una tercera vuelta a los orígenes??