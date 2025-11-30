Rubén Sellés supera a Gabi Fernández en el Real Zaragoza

El técnico valenciano ha sumado este domingo su tercera victoria consecutiva y suma 9 puntos de los últimos 18 en juego. El ex del Atlético de Madrid y también del cuadro maño, solo pudo sumar seis puntos en nueve jornadas

El Real Zaragoza estaba muerto o eso parecía por la deriva que había tomado el club. Tras una temporada 2024/25 en la que pasaron por el vestuario de La Romareda hasta tres entrenadores, cuatro si contamos la interinidad de un partido de David Navarro, Gabi Fernández consiguió salvar la categoría, no sin sufrimiento y en teoría, la 2025/26 debía ser la de resarcirse y al menos, no sufrir.

Nada más lejos de la realidad, un triunfo en las nueve primeras jornadas y el despido de Gabi Fernández como consecuencia. Emilio Larraz llegó desde la cantera y tan rápido subió como regresó al filial tras llevarse una manita de la Cultural Leonesa en el Ibercaja Estadio. Entonces llegó Rubén Sellés, un técnico sin experiencia en España pero con mimbres estadísticos traídos desde Inglaterra para tratar de solventar la situación.

Rubén Sellés empieza a montar el milagro del Real Zaragoza

Rubén Sellés no lo tuvo sencillo en su llegada al Real Zaragoza ya que en su primer encuentro se midió a un Sporting de Gijón que estaba en un gran estado de forma y aunque los maños presentaron una gran imagen, terminaron cayendo por 1-0. La Copa del Rey parecía el lugar idóneo para que los jugadores del Real Zaragoza y el propio Sellés se llevasen una pequeña alegría.

Los maños vencieron 1-3 al Mutilvera pero LaLiga Hypermotion les devolvió a la realidad con dos derrotas consecutivas ante Deportivo de La Coruña y Granada. Así, se llegó al 16 de noviembre, con las primeras dudas sobre la capacidad de Rubén Sellés y con un derbi de Aragón ante el Huesca.

El Real Zaragoza venció por 1-0 y de camino firmaron el primer triunfo en casa de la temporada. Pero Rubén Sellés avisaba de que aún no se había conseguido nada y que tenían que seguir trabajando. El Real Zaragoza se lo ha tomado muy en serio y ha ganado, con el de este domingo, tres partidos consecutivos.

Los números de Rubén Sellés que dejan en mal lugar a Gabi Fernández

Gabi Fernandez llegó con un gran cartel al Real Zaragoza y apenas tuvo protestas desde la grada a pesar de los malos resultados. Pero sus números le condenaron con cinco derrotas, tres empates y solo un triunfo. Un total de seis puntos que han sido superados este domingo por Rubén Sellés con tan solo seis partidos.

Rubén Sellés ha sumado nueve puntos de los 18 que ha disputado con el Real Zaragoza y además, aunque sea de manera momentánea a abandonado la última plaza de LaLiga Hypermotion a falta de que el Mirandés dispute su partido ante el Sanse en Mendizorroza.

Rubén Sellés le da le mérito al equipo

Rubén Sellés, tras vencer al Leganés en un partido que no estuvo exento de polémica, destacó el trabajo de sus jugadores: "Los chicos están compenetrados, saben a lo que juegan y comprenden lo que hace el del lado sin mirar. Somos un equipo competitivo y tenemos que seguir trabajando. Tenemos un grupo espectacular en el vestuario. Queda mucho por hacer, pero podemos hacer cosas bonitas".

Además, apostó por seguir mejorando: "Todavía podemos seguir mejorando muchas cosas, en la defensa de las acciones a balón parado y el balón parado ofensivo, y en el juego. Hemos tenido algún desajuste en la presión alta. Nos falta mucho por hacer. Hay jugadores que quieren competir. Se trata de saborear esta victoria. No podemos dejarnos llevar".