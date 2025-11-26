El Real Zaragoza, en situación "crítica" pero "dando pasos agigantados"

Kenan Kodro, uno de los fijos en el sistema de Rubén Sellés, habló en SER Deportivos de Radio Zaragoza sobre la sitauación de los maños

El Real Zaragoza está empezando a creer gracias a los dos últimos triunfos de manera consecutiva ante Huesca y Eibar como local y a domicilio respectivamente. Parecía muerto el Real Zaragoza hace poco más de 15 días cuando perdía por 3-1 ante el Granada. Como suele ser habitual las victorias, más aún si son dos de forma consecutiva, provocaron el cambio en la visión de la realidad de los jugadores del Real Zaragoza. Este mismo miércoles, Kenan Kodro, uno de los habituales en el sistema de Rubén Sellés, habló sobre la situación del equipo.

En el Real Zaragoza ya miran con otra perspectiva una situación que sigue siendo límite

El Real Zaragoza sigue siendo colista de LaLiga Hypermotion pero con 12 puntos y estando ahora a cinco de los puestos fuera del descenso, Kenan Kodro admitió en Ser Deportivos de Radio Zaragoza que se están dando pasos importantes para la salvación: "La situación sigue siendo crítica, pero estamos dando pasos muy grandes. El triunfo en Ipurúa nos ha dado mucha confianza". Sobre el triunfo ante el Eibar admitió que a pesar de que solo sumó tres puntos, para la plantilla supo a más aún: "La victoria en Eibar no fueron tres puntos, fueron cuatro".

La solidez con Rubén Sellés que no se logró con Gabi Fernández

Kenan Kodro habló de como con Rubén Sellés se ha logrado mostrar una imagen de equipo competitivo durante el transcurso de los partidos de manera íntegra: "La llegada del nuevo entrenador nos ha ayudado muchísimo. Nos ha dado esa frescura que el equipo necesitaba. Con Gabi no pudimos enlazar esos dos partidos ganados y dar esa imagen de un equipo competitivo durante los 90 minutos. Ahora estamos encontrando esa solidez. Son dos buenos entrenadores, pero está calando ese trabajo de Rubén para que las cosas fluyan de manera natural".

El delantero bosnio, con pasado en Osasuna, Athletic Club, Real Valladolid, además de otros equipos fuera de nuestras fronteras, dejó claro que no se arrepiente de llegar al Real Zaragoza, donde recaló el pasado verano procedente del Gaziantep de Turquía: "Este club es un reto para gente valiente que quiera apostar. Se equivoca el que piense que esta camiseta pesa. Los futbolistas convivimos siempre con presión y hay que saber aceptarla tal y como viene. Yo lo llevo más al tema del disfrute, a decir que estoy en el Real Zaragoza y lo quiero aprovechar para ayudar al club".