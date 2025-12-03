Rubén Sellés quiere cazar a Fran Escribá en el Real Zaragoza

El actual técnico valenciano buscará este próximo jueves su cuarta victoria consecutiva. Los maños no suman cuatro o más triunfos consecutivos desde la temporada 2023/24

El Real Zaragoza sigue ilusionado y no es para menos cuando se observa el giro de guion que le ha dado a la situación Rubén Sellés. El valenciano, que llegó a final del mes de octubre y tras un comienzo en el que los resultados no acompañaron, ha enlazado tres triunfos consecutivos con el Real Zaragoza. A pesar de este nueve de nueve en LaLiga Hypermotion, el Real Zaragoza aún tiene mucho terreno por conquistar, tal y como afirmó el propio técnico en una de sus últimas comparecencias. "Somos un equipo competitivo y tenemos que seguir trabajando. Tenemos un grupo espectacular en el vestuario. Queda mucho por hacer, pero podemos hacer cosas bonitas", confesaba tras vencer al Leganés.

No le falta razón a Rubén Sellés ya que el Real Zaragoza aún tiene los puestos lejos del descenso a tres puntos y teniendo en cuenta el historial de los maños, no parece una distancia corta. Antes de volver a la Liga el próximo fin de semana, los de Sellés se medirán este próximo jueves a un rival también de Segunda como el Burgos pero bajo el telón de la Copa del Rey. En la mano de Rubén Sellés está el conseguir el pase a la siguiente ronda de la Copa del Rey y además, acercarse a una racha de triunfos consecutivos que data de la temporada 2023/24.

Rubén Sellés a por la racha de Fran Escribá en el Real Zaragoza

Fue en la temporada 2023/24, con Fran Escribá en el banquillo del Real Zaragoza, cuando se dio una racha de cinco encuentros consecutivos ganando. El Real Zaragoza empezó esa campaña en Segunda como un tiro y parecía que ese sería el año del regreso a Primera.

Los maños vencieron a Villarreal B, Real Valladolid, Tenerife, Eldense y Cartagena, marcando nueve goles y solo encajando uno en Cartagonova. Después llegó un empate ante el Racing de Santander. El Real Zaragoza no ascendió y terminó la temporada en la posición número 15, muy lejos de los puestos de ascenso.

Dos valencianos con rachas similares en el Zaragoza

Este jueves, Rubén Sellés tendrá la oportunidad de acercarse a esa racha de cinco encuentros ganando y primero tendrá que sacar el cuarto adelante. En caso de triunfo, se volverá a citar con las estadísticas históricas el próximo lunes visitando al Málaga en La Romareda.

A muchos aficionados al Real Zaragoza les parecerá mentira que se esté hablando de esto ahora teniendo en cuenta la situación del equipo hace no demasiadas semanas, hundido en la tabla y sin un rumbo fijo. Como última curiosidad, Fran Escribá y Rubén Sellés, son ambos nacidos en Valencia.