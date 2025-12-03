Carles Manso busca méritos para ser el nuevo entrenador del Andorra

El técnico, que aún continúa como interino, visitará este miércoles a la Cultural Leonesa en la segunda ronda de Copa del Rey

El Andorra sigue sin encontrar a su nuevo entrenador desde que hace ya varios días decidiese despedir a Ibai Gómez. El cuadro del que es dueño y presidente Gerard Piqué cesó a Ibai Gómez y no quiso precipitarse en tomar la decisión de elegir a un nuevo entrenador.

El Andorra entonces decidió contar con alguien de la casa, joven y que a buen seguro pondría todo de su parte por mejorar la situación del conjunto de Encamp. Fue Carles Manso el elegido por el Andorra como entrenador interino a falta de que llegue el definitivo. El joven técnico, que llegó al Andorra en abril de 2024, sacó un valioso empate ante el Sporting de Gijón en El Molinón y a punto estuvieron de ser tres puntos si no llega a ser por el gol a última hora de los asturianos.

Nueva oportunidad para Carles Manso

Este miércoles, Carles Manso tendrá una nueva oportunidad de demostrarle a Gerard Piqué que el Andorra no debe buscar de puertas para fuera un nuevo entrenador y que el técnico idóneo está en casa. El Andorra afronta la segunda ronda de la Copa del Rey ante la Cultural Leonesa de Ziganda. Es curioso que en los banquillos se medirán un experimentado Ziganda con 59 años y un Carles Manso con apenas 33 años.

El propio técnico del Andorra habló tras el choque ante el Sporting de Gijón de cómo fueron sus primeras sensaciones tras volver a los banquillos: "Lo he vivido muy bien, la verdad, mucha naturalidad, porque hace 6 meses todavía seguía en el banquillo. Si que me he vuelto a encontrar un poco como en las horas, como antes del verano, y al final me ha tocado a mí salir delante, pero somos un grupo de trabajo, por eso tenía un auricular en la oreja. Somos un grupo de trabajo que intentamos hacer las cosas lo mejor posible, intenta valorar todas las situaciones, todas las opiniones, y por eso llevaba el auricular. Intentábamos, entre todos, consensuar todas las decisiones, para intentar llegar a los jugadores, y que ellos sientan seguros, favoritos, y que todas las decisiones fuera de mutuo acuerdo".

Carles Manso estará como entrenador en la Copa del Rey

El Andorra aún no ha elegido a su nuevo entrenador pero no sería descartable que si Carles Manso hace este miércoles un buen papel en Copa del Rey, Gerard Piqué le tome muy en serio de cara a dirigir al cuadro del Principado de aquí a final de temporada. Esta campaña está siendo muy dada a elegir técnicos del filial, aunque Carles Manso no lo era como tal, y darles la oportunidad de dirigir al primer equipo como ya ha pasado con Pablo Hernández en el Castellón, con Emilio Larraz en el Real Zaragoza o Funes en el Málaga. La Copa del Rey puede marcar un antes y un después en el futuro de Carles Manso en el Andorra.