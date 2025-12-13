Así queda la clasificacíón de LaLiga Hypermotion tras el triunfo del Cádiz y los tropiezos de Racing de Santander y Deportivo de La Coruña

La jornada 18 de Segunda división estuvo cargada este sábado de sorpresas ya que ni Racing de Santander ni Deportivo de La Coruña fueron capaces de sacar sus partidos adelante. Se enfrentaron Córdoba y Eibar, Sporting y Granada, Valladolid y Andorra, Racing y Leganés, Deportivo de La Coruña y Sanse, Real Zaragoza y Cádiz

La jornada 18 de LaLiga Hypermotion llegó este sábado con varias sorpresas por los marcadores que se dieron. Este sábado se enfrentaron Córdoba y Eibar, Sporting y Granada, Valladolid y Andorra, Racing de Santander y Leganés, Deportivo de La Coruña y Sanse, Real Zaragoza y Cádiz.

Córdoba 0-0 Eibar

El Córdoba y el Eibar empataron este sábado en El Arcángel (0-0), en un encuentro marcado por el monólogo ofensivo de los locales, que siguen en la zona media de la tabla en LaLiga Hypermotion al estrellarse con el larguero y su falta de acierto ante un conjunto eibarrés muy conservador, inmerso en los puestos de descenso.

Sporting de Gijón 1-0 Granada

El Sporting logró vencer por la mínima al Granada (1-0) en El Molinón con un solitario gol de Gelabert en los últimos minutos de un partido tenso y con alternativas que pudo caer de cualquier lado. Un encuentro que no tuvo un dueño claro desde un inicio, con ambos equipos repartiéndose la posesión de balón y las llegadas al área generando situaciones de peligro en las dos porterías, pero sin el acierto suficiente a la hora de definir.

Real Valladolid 0-1 Andorra

Min-su Kim, con un solitario gol en el tiempo de prolongación, sacó los colores a un Real Valladolid que volvió a ratificar su falta de efectividad en casa y que, de tanto perdonar, terminó siendo superado por un Andorra que mantuvo la calma, y que controló la segunda mitad.

Racing de Santander 1-1 Leganés

Racing de Santander y Leganés se repartieron los puntos (1-1), en un encuentro en el que el líder de LaLiga Hypermotion fue de menos a más pero en el que, pese a adelantarse en el marcador, acabó cediendo un punto ante un equipo que mostró una buena imagen, aunque el empate tampoco le aleja de la parte baja de la clasificación.

Deportivo de La Coruña 0-3 Real Sociedad B

El cuadro de Ansotegi hizo saltar por los aires con un partido perfecto. Los donostiarras se impusieron por 0-3 con el tanto de Gorka Carrera en el primer tiempo y la sentencia en las botas de Jon Balda y Gorosabel en dos goles que llegaron prácticamente seguidos y ayudan a los vascos a salir de los puestos de descenso a Primera RFEF.

Real Zaragoza 1-2 Cádiz

El Real Zaragoza de Rubén Sellés, en clara inercia positiva, recibía a un Cádiz que venía con el dolor de su última derrota. Los de Gaizka Garitano se resarcieron ante los de Sellés con un ajustado triunfo por 1-2 que pudo ser más amplio si no llegan los andaluces a fallar un penalti en el tramo final. Para el Cádiz marcaron Radovanovic en propia puerta y Diakite. Tachi acortó distancia para los maños en el 77 pero no ayudó a sumar un nuevo partido sin perder.

