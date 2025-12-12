Sergio Arribas recuerda su fichaje por el Almería: "Casi al cien por cien iba a salir del Real Madrid"

El jugador madrileño ya es todo un líder dentro del cuadro de Rubi y tiene claro cuál es su sueño: subir a Primera. En su último partido llegó a los 100 duelos defendiendo la camiseta de los andaluces

El Almería de Rubi ha tenido que despedirse el pasado verano de jugadores importantes como Luis Suárez o Marc Pubill. Pero en el UD Almeria Stadium sigue habiendo jugadores de peso como Sergio Arribas. El jugador que se crió de pequeño en la cantera del Leganés para después llegar la Real Madrid, recaló en el Almería en el verano de 2023 tras pagar los andaluces seis millones de euros. Sergio Arribas está en su tercera temporada con el Almería y en la presente campaña ha dado un paso al frente para firmar ya los mismos goles (9) que en todo el pasado curso en Segunda.

El fichaje de Sergio Arribas por el Almería

Sergio Arribas, que está de enhorabuena al celebrar sus 100 primeros partidos con el Almería, recordó cómo se produjo su llegada a tierras indálicas desde el Real Madrid: "Fue un verano movido porque sabía que casi al cien por cien iba a salir del Real Madrid y hubo conversaciones con el Almería, sobre todo con João Gonçalves. Al final decidimos venir aquí porque venía en busca de minutos en Primera División y yo creo que los conseguí".

El habilidoso jugador del Almería también se mostró feliz por llegar a los 100 partidos: "La verdad es que estoy feliz y orgulloso de llegar a esas cifras con un equipo y, sobre todo, con el Almería, que es el primer club que me dio la oportunidad de dar el salto a la élite del fútbol español". De esos 100 partidos, Sergio Arribas se queda con el día de su debut: "Me quedo con mi debut con el equipo contra el Rayo Vallecano. Fue mi primer partido en el estadio. También con mi primer gol contra el Real Madrid… casualidades de la vida".

Sergio Arribas, enfocado con el Almería pese a sus buenos números

Arribas dejó claro que su prioridad es que el Almería gane partidos a pesar de mostrarse satisfecho con sus buenos números en goles y asistencias: "En mi corta carrera he intentado meter siempre goles y dar asistencias porque soy el nexo del centro del campo con la línea ofensiva. La verdad es que este año se están dando buenos números en ambas estadísticas en lo que llevamos de temporada. No obstante, lo que importa es que el equipo sume de tres en tres para estar en lo más alto de la clasificación". El que fuera canterano del Real Madrid también dejó claro que su sueño es "el ascenso a Primera división".

El repaso de su carrera en el Almería

Sergio Arribas recordó en las declaraciones a los medios del club sus dos temporadas en el Almería, destacando la primera, en la que descendieron a Segunda en una campaña en la que pasaron varios meses hasta que llegó la primera victoria: "Mi primer año aquí es el año del descenso. La verdad es que fue una temporada atípica por cómo se dio y por cómo se daban los resultados. No ganamos hasta marzo o abril y fue una campaña muy dura, ya no solo para mí, sino para todo el equipo. El año pasado intentamos conseguir ese objetivo de subir el mismo bloque que estábamos prácticamente en Primera División, pero nos quedamos a las puertas en la promoción de ascenso. Yo veo al equipo con muchas ganas de resarcirse este año".