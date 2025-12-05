Aridane Hernández da positivo en alcoholemia

El jugador del Almería, según informó desde tierras indálicas, habría tenido un accidente con su vehículo en la madrugada del jueves. Fue arrestado para posteriormente quedar en libertad a la hora de juicio rápido

El Almería parece que está empezando a alejarse del buen momento que vivía hasta hace pocas semanas. El cuadro de Rubi cayó eliminado el pasado miércoles ante el Eldense. Esta derrota se sumó a las dos jornadas en Liga en las que los de Rubi no han ganado en LaLiga Hypermotion.

A esta falta de resultados positivos en lo deportivo, este viernes se ha conocido que uno de los jugadores del Almería, Aridane Hernández, se ha visto envuelto en un accidente con su coche que ha salido a la luz. Aridane Hernández dio positivo por alcoholemia en la madrugada del jueves mientras conducía su vehículo. Esta información fue dada este mismo viernes por el periodista almeriense Jaime Herrero.

Aridane Hernández termina detenido por la policía tras dar positivo en alcoholemia

El Diario de Almería además aporta más datos sobre el accidente que sufrió Aridane Hernández. Fue en torno a las 4 de la mañana de la madrugada del jueves cuando Aridane Hernández se estrelló con su vehículo, un coche de gran cilindrada, contra otros tres coches que estaban aparcados en la calle para posteriormente causar más desperfectos en la entrada al parking.

Este suceso se produjo en el Residencial Cemar de Almería en el barrio de La Vega de Acá. Ante tal accidente, la policía se presentó en el lugar de los hechos y le realizó a Aridane Hernández la prueba de alcoholemia. Aridane Hernández dio positivo, detenido por la policía durante varias horas para después dejarlo en libertad a la espera de un juicio rápido.

El Almería puede expedientar a Aridane Hernández

El Almería aún no se ha pronunciado en relación a estos hechos y el propio Aridane Hernández se ha ejercitado con total normalidad junto al resto de sus compañeros y ha viajado en la expedición de Rubi para medirse al Andorra el próximo sábado. El Almería podría aplicar su código disciplinario y sancionar al jugador canario, ex del Rayo Vallecano, tanto a nivel económico como deportivo. Esta noticia llega en la previa de un partido que es sumamente importante para los indálicos ya que una victoria ante el Andorra podría ser determinante para las aspiraciones en Liga.

Aridane no triunfa en el Almería

Aridane llegó al Almería este pasado verano tras pasar dos campañas en el Rayo Vallecano y pasar anteriormente por Osasuna donde estuvo seis temporadas. Su llegada ilusionó a la afición del Almería pero tras casi media temporada, apenas ha jugado cinco partidos entre Liga y Copa del Rey.