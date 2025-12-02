Rubi le da una vuelta más al 'pique' con el Ceuta: "Humildad nos sobra"

El técnico del Almería habló en la previa del duelo ante el Eldense de Copa del Rey y aprovechó para hablar de cómo se desplazarán en referencia al 'pique' que surgió tras el partido ante el Ceuta

Está dando mucho de sí el partido entre Ceuta y Almería que se jugó la pasada semana. El choque, atrasado de la jornada 13 y del que se disputó la segunda parte con triunfo para los caballas, terminó con polémica y cruce de declaraciones entre Rubi y José Juan Romero a consecuencia de un penalti señalado a favor de los locales. Pero la polémica fue más allá cuando el presidente del Ceuta, Luhay Hamido, habló del 'chárter' del Almería para ejemplificar lo grande que había sido el penalti señalado a los suyos.

Este martes, Rubi se sentó en rueda de prensa para hablar sobre el próximo duelo de los andaluces, ante el Eldense en Copa del Rey. Los indálicos visitarán un campo que ya conocen ya que los de Elda estaban en segunda el pasado curso. En el tramo final de la intervención de Rubi se le preguntó sobre el medio de transporte que usarían para llegar a Elda, si autobús o chárter, con cierto humor por parte del compañero periodista. Rubi dejó claro que al Almería no le falta humildad: "En autobús y si hemos de ir caminando no tenemos nunca ningún problema, humildad nos sobra".

Más allá de esta pregunta, Rubi habló del cansancio de algunos jugadores que ya se pudo apreciar el pasado fin de semana ante el Huesca: "Creo que dentro de que hicimos un partido que estuvimos ahí apretando para ganar y proponiéndolo todo, sí que hay jugadores que ya se les notó un poquito, porque dices que es media parte en Ceuta, es verdad, pero es el viaje de ida y vuelta, preparar el partido, tener la concentración adecuada... Los dos entrenadores exigimos darlo todo porque sabías que no era un partido de 90 minutos, sino que tenías que darlo todo en 45, no había que guardarse nada y por eso la intensidad fue tan alta, pero tampoco tiene que ser excusa eso porque la motivación es muy grande, pasar una ronda".

El cargado mes de diciembre del Almería

El Almería tiene un mes de diciembre cargado de partidos y estos irán a más si superan al Eldense este próximo miércoles. Rubi dejó claro que la clave para prepararlos como entrenador es ir adelantando trabajo cuando se puede: "Pues mira, descansando poco y avanzando todo lo que puedes lo antes posible. Tienes que ir preparando planteamientos, vídeos, entrenamientos, no hay tiempo para pensar y es lo que toca ahora. Encantados".

La utilidad de la Copa del Rey para el Almería

Por último, Rubi dejó claro que la Copa del Rey le sirve y mucho al Almería. Recordó el catalán el partido ante el Sevilla, la eliminación ante el Leganés y la importancia de darle minutos a los menos habituales: "Merece la pena todo lo que consiga nuestro club, el año pasado vivimos una eliminatoria fantástica contra el Sevilla, me acuerdo que además era cerca del Día de Reyes, fue un regalo fantástico para toda la afición y nos quedamos apeados por 10 minutitos contra el Leganés al no llegar finos, pero todo ese recorrido valió la pena y aparte estamos siempre en lo mismo, hay jugadores que tienen menos minutos y hay jugadores que hay que verlos en estas situaciones".