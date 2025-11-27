El presidente del Ceuta responde a Rubi y al Almería

Luhay Hamido respondió en redes sociales a las declaraciones del técnico catalán y a las quejas de los indálicos por la polémica: "Agresión y penalti como el chárter privado que tenéis"

El partido entre Ceuta y Almería sigue dando que hablar. Si este pasado miércoles saltaba la polémica por un penalti señalado al Ceuta que terminó suponiendo el 2-1 definitivo y las posteriores declaraciones de Rubi y José Juan Romero. Este jueves ha sido Luhay Hamido, presidente del Ceuta, quien a través de sus redes sociales ha echado un poco más de leña al fuego hablando sobre la polémica y sobre la fecha en la que se disputó el encuentro aplazado de la jornada 13.

Luhay Hamido habla del pacto de caballeros entre Ceuta y Almería

El presidente de la entidad caballa habló sobre cómo en el acta del encuentro, la que se redactó tras el aplazamiento inicial, se recogía la fecha en la que los locales y el Almería querían jugar la reanudación, siempre y cuando los de José Juan Romero pudiesen cambiar su partido ante el Deportivo de La Coruña: "Somos los últimos en llegar y no viajamos en chárter privado. Se pacto jugar el miércoles (12) a las 16.00 de la tarde con la condición de que nos cambiaran el partido contra el Deportivo al sábado. Lo reflejó el acta del partido y fue un pacto entre caballeros".

Pero Luhay Hamido no se quedó ahí y habló que tras no poder cambiarse el partido ante el Deportivo de La Coruña se buscaría otra fecha, hecho que finalmente no se dio y tras jugar el lunes, el Ceuta tuvo que enfrentarse al Almería apenas 48 horas después: "Si LaLiga y Competiciones no podían mover el partido contra el Deportivo, buscaríamos otra fecha. Pues nada. Lunes llegamos de A Coruña y ayer a jugar. Estabais más preocupados por volver a tiempo que por jugar".

El presidente del Ceuta no tiene dudas sobre la decisión del árbitro

Luhay Hamido no se cortó tampoco a la hora de afirmar que en la cabina del VAR había luz, en clara referencia a las palabras de Rubi (hizo alusión a unas declaraciones de José Juan Romero días atrás): "He preguntado a nuestro jefe de instalaciones, y me dice que en la cabina del VAR había luz. No obstante, quien pita el penalti es el asistente, que lo ve de frente y tiene la mejor perspectiva. Y lo ve tan tan claro, que no tiene que intervenir el VAR. Dicho esto, mi míster no lo ve. Y como no lo ve, si se lo pitan encantado, pero es agresión y penalti como el chárter privado que tenéis".

Por último, Luhay Hamido volvió a hacer referencia a Rubi y pidió respeto para el Ceuta: "A Ceuta se la respeta. Sea quien sea. Se la respeta o nos ponemos a hablar todos. Hoy he querido ser educado con el Almería y con todas las instituciones, como lo somos siempre. Y no creo que hayan aprendido ayer la de quien no llora no mama. Esta ya la has usado en otro club míster. Puedo sacarte las declaraciones, y además me pareces un gran entrenador y una gran persona que lucha por sus intereses y por los de su club. Nosotros hacemos lo mismo. Respeto".